「華爾街女神」之母策畫殺小姑還盜刻印章簽9億本票 高院減為5年刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

有「華爾街女神」稱號的陳莉婷和母親胡青青覬覦家產，策畫殺害姑姑陳淑昭，被依家暴殺人未遂罪起訴，案件纏訟。胡青青因偽刻陳淑昭、陳淑美、陳淑貞3名小姑的印章、簽立9億本票，以宏照科技公司名義向台北地院聲請強制執行，北院依偽造有價證券罪判胡婦6年徒刑。胡婦針對量刑上訴，台灣高等法院今改判她5年徒刑。

陳莉婷過去在臉書宣稱自己是「華爾街女神」，有媒體報導她是台灣第1位獨立女交易員，但因缺乏金融證照卻收取2949萬元學費開課教投資，違反證券投資信託及顧問法遭法辦。陳莉婷的父親原是台北市信義區地主的獨子，分得不少家產，父親死後，陳莉婷和母親胡青青（72歲）覬覦其他家產，常對姑姑陳淑昭家暴，陳淑昭因此聲請家暴保護令，但陳莉婷、胡青青早有犯罪計畫，想謀財害命，兩人一、二審都被依殺人未遂判刑8年，案件由高院更一審審理中。

胡青青明知陳淑昭等3名小姑未與宏照科技公司和謝姓、蕭姓男子間有任何金錢往來，也無債權債務關係，卻偽刻3人印章，再偽造3人簽立5紙總面額逾9億的本票，由宏照公司以民事聲請狀檢附本票，持向北院聲請裁定准予強制執行。

司法事務官信以為真，裁定准予強制執行其中4紙本票，陳淑昭等3人收到本票裁定才知不對勁，陳淑昭、陳淑美抗告，並提起確認本票債權不存在之訴，經確認本票債權均不存在，胡青青詐欺才沒得逞。

北院審理時，因另案入監的胡青青坦承不諱，一審認定她犯刑法偽造有價證券罪、使公務員登載不實罪。北院認為胡青青與陳淑昭等3名小姑有親屬關係，卻導演這齣戲，嚴重損害小姑們的權益，更占用有限的司法資源，且犯後未和小姑們和解，小姑們為此還浪費律師費，審酌犯罪進程、本票面額高低，判她6年徒刑。

胡青青針對量刑上訴，高院開庭時，審判長詢問她是否有與被害人和解？對方有無另提民事訴訟？胡青青表示因「告訴人沒出來」所以沒和解，但對方也未求償。

胡婦的律師稱她有和解意願，只是小姑們避不見面，胡婦自偵、審都認罪，沒有浪費司法資源。

高院審理後認為胡青青共犯5個偽造有價證券罪，票面金額雖高，但胡婦在後續告訴人所提的救濟程序中，並無繼續虛捏不實情，最後也無獲利，原審量刑過重，因此改判5年徒刑。

胡青青被控與有「華爾街女神」外號的女兒陳莉婷為奪家產，拿榔頭猛捶小姑頭部，家暴殺人未遂罪案件纏訟，她另外偽刻3名小姑的印章、簽立9億本票，一審依偽造有價證券罪判她6年徒刑。胡婦針對量刑上訴，台灣高等法院今改判5年徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影
傳挑釁影片在西門町遭砍死...父氣喊「不必假釋」 主嫌判關9年3月定讞

袁姓男子5年前在西門町日租套房遭砍死，檢方依殺人罪嫌起訴主嫌劉宗仁、莊賀程、李立國、簡建國，劉否認想殺人，堅稱「使用西瓜刀不必然就是要殺人」，最高法院依傷害致死罪判劉9年3月徒刑定讞。

不滿遭辭退 高雄二監退休管理員揮鋸嗆典獄長

高雄第二監獄傳出，1名王姓退休管理員不滿遭辭退，2月27日趁典獄長外出時，在路上涉嫌亮出折疊鋸揮舞，並抓住典獄長的衣領，辱罵典獄長。事後典獄長向警方報案，高雄市警仁武警分局今天表示，已通知涉案的王姓男子到案，依恐嚇及公然侮辱等罪嫌函送法辦。

「華爾街女神」之母策畫殺小姑還盜刻印章簽9億本票 高院減為5年刑

研揚、捷波換股策略整合 廣積董座、捷波業務副總涉內線交易12人起訴

工業電腦廠商上市公司研揚、上櫃公司捷波2023年換股策略結盟，上櫃公司廣積科技負責人林秋旭及捷波業務處副總徐一鳴等人涉嫌透露消息給親友，檢方查出林等人在禁止交易期間買賣捷波股票套利，不法獲利累計約6百餘萬元。台北地檢署今偵結，依內線交易罪起訴12人，考量均繳回犯罪所得，建請法院減輕其刑。

台中推拿師為200元掐死八旬母遭訴 否認殺人法官裁定延押2月

台中市林姓推拿師疑為向八旬母親索討200元電信費被拒後，一氣之下掐死母親，犯後向警方自首「我把媽媽殺了」，檢方在去年7月依家暴殺人罪起訴，移審國民法官審理，因羈押期在本月初屆滿，法官審酌，此案仍有量刑前社會調查鑑定等程序進行中，且林涉犯殺人重罪，否認犯行，認仍有羈押理由，裁定延押至今年5月。

高雄景點「崗山之眼」售票員勾結驗票員 一票兩賣牟利被起訴

高雄景點「崗山之眼」施姓驗票員被控與吳姓售票員合作，將回收的票券重複販賣，兩人靠「一票兩賣」方式侵吞1萬多元票款，高雄地檢署偵結，依業務侵占罪起訴兩人。

