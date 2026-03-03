研揚、捷波換股策略整合 廣積董座、捷波業務副總涉內線交易12人起訴

工業電腦廠商上市公司研揚、上櫃公司捷波2023年換股策略結盟，上櫃公司廣積科技負責人林秋旭及捷波業務處副總徐一鳴等人涉嫌透露消息給親友，檢方查出林等人在禁止交易期間買賣捷波股票套利，不法獲利累計約6百餘萬元。台北地檢署今偵結，依內線交易罪起訴12人，考量均繳回犯罪所得，建請法院減輕其刑。

北檢依證券交易法內線交易罪起訴12人，包括林秋旭、林妻林瑞琴、捷波資訊業務處副總徐一鳴、徐的胞姊徐秀蓮、姊夫金寶麟、外甥金國鼎、胞弟徐宗林、弟妹林寶貴、姪子徐斌修、捷波特定股東張鈺振、張的友人呂理仲、廣積子公司威視科技董事吳洪斌。

全案源於，研揚公司、捷波公司2023年3月23日公告通過股權交換策略合作案，研揚公司增資發行普通股1052萬3362股，交換捷波公司特定股東所持有的2630萬8406股普通股，換股比例為每1股研揚普通股交換2.5股捷波普通股，股份交換後，研揚將持有捷波資訊約35.09％股權。

檢方認定，此重大消息2023年1月18日明確，禁止交易期間從此日至同年3月24日。林秋旭透露重大消息給妻林瑞琴，涉大量買進捷波股票，重大消息公開後、股價上漲之際出售，不法獲利206萬1200元。威視董事吳洪斌涉內線交易買賣捷波股票，不法獲利154萬550元。張鈺振涉借用朋友呂理仲的證券帳戶，並雙方合意各出資100萬作為投資款，買賣捷波股票不法獲利30萬餘元。

檢方查出，捷波業務處副總徐一鳴是換股合作案的捷波公司特定股東，知悉重大消息後，涉在農曆春節家族聚會時，透露消息給胞姊、胞弟、姪兒等6人，胞姊等人買賣捷波股票不法獲利197萬600元，胞弟等人涉買賣捷波股票不法獲利共35萬餘元。

檢方考量，林等12人偵查中自白，從2024年9月至2025年12月間陸續繳回全部犯罪所得，建請依法減輕其刑。