台中推拿師為200元掐死八旬母遭訴 否認殺人法官裁定延押2月

台中市林姓推拿師疑為向八旬母親索討200元電信費被拒後，一氣之下掐死母親，犯後向警方自首「我把媽媽殺了」，檢方在去年7月依家暴殺人罪起訴，移審國民法官審理，因羈押期在本月初屆滿，法官審酌，此案仍有量刑前社會調查鑑定等程序進行中，且林涉犯殺人重罪，否認犯行，認仍有羈押理由，裁定延押至今年5月。

台中地院審酌，林男否認殺人犯行，殺人是最輕本刑5年以上之重罪，伴有逃亡可能，另外此案仍有量刑前社會調查鑑定、協商程序均仍在進行中，認定羈押理由仍在，在權衡林男的人身自由私益相互衡量後，維持羈押屬於適當、必要而合乎比例原則，裁定從本月1日起，延押2月至今年5月1日。

檢警調查，林姓男子是推拿師，與八旬母親在台中市大里區經營按摩店，去年4月間，林男向在家向母親討要200元的電信費，因遭對方拒絕又斥責他一頓，林怒火中燒，先朝母親呼巴掌，還徒手掐脖、摀住口鼻，造成林母缺氧倒地，臉、脖、雙手瘀傷。

林男家人聽到有爭吵聲，趕緊聯絡林男妹妹返家察看，發現林母已倒臥地面無生命跡象，送醫不治，林男當日疑有喝酒，對母親施暴後，曾多次打電話報警，直說「我把媽媽殺了」。

台中地檢署在今年7月偵結，依家暴殺人罪起訴，移請台中地院國民法官審理，合議庭裁定延押迄今。