美軍攻打伊朗3天後川普正式通報國會 國會若不宣戰後果曝光

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

周玉蔻誣指張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今出庭作證

高雄景點「崗山之眼」售票員勾結驗票員 一票兩賣牟利被起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄景點崗山之眼」施姓驗票員被控與吳姓售票員合作，將回收的票券重複販賣，兩人靠「一票兩賣」方式侵吞1萬多元票款，高雄地檢署偵結，依業務侵占罪起訴兩人。

崗山之眼園區位於小崗山，佔地約1.8公頃，園區中的橋體為偏心懸吊式設計，以鋼結構步道懸吊凌空、視野極佳，可以俯瞰整個岡山地區。

崗山之眼園區委託給民間業者營運，全票票價60元、半票30元，2023年8月，有遊客前往景點遊憩時，發現剛買的入場門票已被打過洞，懷疑該票回收後重複販售，氣得向高雄市觀光局檢舉。

觀光局調查後，確認該名遊客沒有購票記錄，卻有付出60元買票，經比對監視器畫面及售票明細，發現67歲吳姓女售票員涉嫌重大，函請高雄地檢署調查。

檢方介入調查後，發現吳女和施姓驗票員（64歲）勾結，施男驗票時先在門票打洞，並將打過動的票券回收，再交由吳女販售給其他遊客，因無售票紀錄，「一票兩賣」的所得便能落入口袋。

檢方查出，吳、施兩人透過此手法重覆販售303張入場門票，統計約牟利1萬5千多元，兩人到案後坦承犯行，但辯稱只有多賣1千多元，沒有1萬多元這麼多錢，仍被檢方依法提起公訴。

高雄崗山之眼被爆出售票員和驗票員勾結，兩人被雄檢依業務侵占罪嫌起訴。報系資料照
高雄崗山之眼被爆出售票員和驗票員勾結，兩人被雄檢依業務侵占罪嫌起訴。報系資料照

觀光局 景點 崗山之眼

高雄景點「崗山之眼」售票員勾結驗票員 一票兩賣牟利被起訴

高雄景點「崗山之眼」施姓驗票員被控與吳姓售票員合作，將回收的票券重複販賣，兩人靠「一票兩賣」方式侵吞1萬多元票款，高雄地檢署偵結，依業務侵占罪起訴兩人。

