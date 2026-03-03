快訊

美軍攻打伊朗3天後川普正式通報國會 國會若不宣戰後果曝光

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

周玉蔻誣指張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今出庭作證

聽新聞
0:00 / 0:00

傳挑釁影片在西門町遭砍死...父氣喊「不必假釋」 主嫌判關9年3月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

袁姓男子5年前在西門町日租套房遭砍死，檢方依殺人罪嫌起訴主嫌劉宗仁、莊賀程、李立國、簡建國，劉否認想殺人，堅稱「使用西瓜刀不必然就是要殺人」，最高法院依傷害致死罪判劉9年3月徒刑定讞。

共犯莊賀程、李立國、簡建國也被法院改依傷害致死幫助犯判刑，一、二審判莊3年11月、李3年11月、簡3年6月徒刑，案件上訴，最高法院駁回上訴而定讞。

袁2021年7月17日下午入住台北市西門町的日租套房，隔日凌晨1時許，劉宗仁（34歲）等人隨之進入，不到5分鐘就離開；袁被發現躺在屋內地板上呻吟，左大腿有明顯刀傷，送醫仍因失血過多死亡。警方調閱監視器，循線逮捕劉宗仁、莊賀程（27歲）、李立國（46歲）、簡建國（34歲），依殺人罪移送偵辦。

檢方調查，劉宗仁與袁因毒品買賣有1000元財務糾紛，袁約劉到套房，表示欲還款。劉找來莊賀程、李立國、簡建國助陣，袁嗆聲要丟汽油彈報復惹怒劉宗仁，劉持西瓜刀砍袁左大腿。檢方將4人全依殺人罪嫌起訴。

一審開庭時，劉宗仁承認傷害致死罪，但否認殺人。劉表示，他沒有要殺死袁的想法，莊賀程、李立國、簡建國3人則否認犯罪，請求法官判他們無罪。

死者父親說，「錯的人沒有人會說『我錯了！』都是狡辯！」質疑抄心經就能靜下來？他說，母親因思念孫子而過世，劉宗仁卻一點誠意都沒有，真的有認錯就在監獄裡面修行，還說「希望從重量刑，假釋也不必了」。

檢察官指劉宗仁用西瓜刀往死者左大腿深刺，割斷左側股的動脈，一般人都知道動脈破裂會致死，劉主觀上確有殺人犯意，且案發後迅速離開現場，該當刑法殺人罪。

一審審理發現，袁當天先傳送「你現在敢過來喔，希望你找越多人來啦，押看看啦，其實再來押看看啦，我很喜歡挑戰你。」「狗急跳牆嘛，你看我敢不敢汽油這樣一顆一顆丟啦，你等著看。」挑釁影片給劉宗仁，且房間內確實備有摺疊刀，劉有所顧慮。

一審認為無從證明劉宗仁是刻意要取命，但認定劉有傷害犯意，導致被害人死亡，改依傷害致死罪判劉9年3月刑。

二審認為劉宗仁僅因毒品債務、被害人挑釁，就持刀以為「教訓被害人」，為本案的事主，莊賀程、李立國、簡建國為「相挺」，分別為劉宗仁取得刀械、在場助勢、現場把風並處理逃亡及湮滅罪證等，且犯後未能坦然面對所犯錯誤，維持一審判決。最高法院駁回上訴，全案確定。

劉宗仁（後右）、莊賀程（前排右）、李立國（後排遮臉者）、簡建國（前排左）殺害袁姓男子，最高法院依傷害致死罪判劉9年3月徒刑，莊3年11月、李3年11月、簡3年6月。圖／聯合報系資料照片
劉宗仁（後右）、莊賀程（前排右）、李立國（後排遮臉者）、簡建國（前排左）殺害袁姓男子，最高法院依傷害致死罪判劉9年3月徒刑，莊3年11月、李3年11月、簡3年6月。圖／聯合報系資料照片

殺人 西門町 最高法院

延伸閱讀

他酒駕易服社會勞動 執行時竟恐嚇觀護員「一起死」又被判拘役20日

蔡正元三中案有罪定讞還沒入獄...聲請再審爭清白 看法院是否公正廉明

怨家產分配不公…他趁哥哥吃豆漿拿刀狂刺8刀 最高法院判關7年定讞

被控U2包廂摸胸…男一審判10月 二審勘驗對話「女曾主動求歡」改判無罪

相關新聞

傳挑釁影片在西門町遭砍死...父氣喊「不必假釋」 主嫌判關9年3月定讞

袁姓男子5年前在西門町日租套房遭砍死，檢方依殺人罪嫌起訴主嫌劉宗仁、莊賀程、李立國、簡建國，劉否認想殺人，堅稱「使用西瓜刀不必然就是要殺人」，最高法院依傷害致死罪判劉9年3月徒刑定讞。

影／首開庭！台中新光三越氣爆釀5死35傷 中港店長3人今都否認犯罪

新光三越台中中港店12樓美食街去年2月裝修時氣爆釀5死35傷，成國內史上最嚴重百貨公安事故，檢方認定業者施工前未申請裝修許可，也沒確實關閉施工樓層瓦斯開關，工人施工挖斷管線釀禍，起訴新光三越法人、中港店許姓店長、裝修業者等12人，今首開準備程序庭，許姓店長、滑姓副理、吳姓課員都否認犯罪。

周玉蔻爆張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今作證已進法庭

媒體人周玉蔻、蔡玉真指稱前中姐張淑娟與台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被依個人資料保護法各判1年6月徒刑。案經上訴，民視編審陳建民在台灣高等法院證稱節目查證後才播放，查證對象為前副總經理胡婉玲。高院今傳現擔任中央社社長的胡婉玲作證，胡婉玲已抵達高院。

台中推拿師為200元掐死八旬母遭訴 否認殺人法官裁定延押2月

台中市林姓推拿師疑為向八旬母親索討200元電信費被拒後，一氣之下掐死母親，犯後向警方自首「我把媽媽殺了」，檢方在去年7月依家暴殺人罪起訴，移審國民法官審理，因羈押期在本月初屆滿，法官審酌，此案仍有量刑前社會調查鑑定等程序進行中，且林涉犯殺人重罪，否認犯行，認仍有羈押理由，裁定延押至今年5月。

高雄景點「崗山之眼」售票員勾結驗票員 一票兩賣牟利被起訴

高雄景點「崗山之眼」施姓驗票員被控與吳姓售票員合作，將回收的票券重複販賣，兩人靠「一票兩賣」方式侵吞1萬多元票款，高雄地檢署偵結，依業務侵占罪起訴兩人。

他酒駕易服社會勞動 執行時竟恐嚇觀護員「一起死」又被判拘役20日

朱姓男子因酒駕被判刑2月確定，檢察官同意讓他易服社會勞動，結果朱在執行過程感覺不滿，竟情緒失控於LINE群組標註莊姓女觀護佐理員名字寫下「大家一起死」；執行機關立即通報檢方簽分偵辦，台南地院判處拘役40日，案經朱上訴認罪，台南高分院改判20日確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。