傳挑釁影片在西門町遭砍死...父氣喊「不必假釋」 主嫌判關9年3月定讞

袁姓男子5年前在西門町日租套房遭砍死，檢方依殺人罪嫌起訴主嫌劉宗仁、莊賀程、李立國、簡建國，劉否認想殺人，堅稱「使用西瓜刀不必然就是要殺人」，最高法院依傷害致死罪判劉9年3月徒刑定讞。

共犯莊賀程、李立國、簡建國也被法院改依傷害致死幫助犯判刑，一、二審判莊3年11月、李3年11月、簡3年6月徒刑，案件上訴，最高法院駁回上訴而定讞。

袁2021年7月17日下午入住台北市西門町的日租套房，隔日凌晨1時許，劉宗仁（34歲）等人隨之進入，不到5分鐘就離開；袁被發現躺在屋內地板上呻吟，左大腿有明顯刀傷，送醫仍因失血過多死亡。警方調閱監視器，循線逮捕劉宗仁、莊賀程（27歲）、李立國（46歲）、簡建國（34歲），依殺人罪移送偵辦。

檢方調查，劉宗仁與袁因毒品買賣有1000元財務糾紛，袁約劉到套房，表示欲還款。劉找來莊賀程、李立國、簡建國助陣，袁嗆聲要丟汽油彈報復惹怒劉宗仁，劉持西瓜刀砍袁左大腿。檢方將4人全依殺人罪嫌起訴。

一審開庭時，劉宗仁承認傷害致死罪，但否認殺人。劉表示，他沒有要殺死袁的想法，莊賀程、李立國、簡建國3人則否認犯罪，請求法官判他們無罪。

死者父親說，「錯的人沒有人會說『我錯了！』都是狡辯！」質疑抄心經就能靜下來？他說，母親因思念孫子而過世，劉宗仁卻一點誠意都沒有，真的有認錯就在監獄裡面修行，還說「希望從重量刑，假釋也不必了」。

檢察官指劉宗仁用西瓜刀往死者左大腿深刺，割斷左側股的動脈，一般人都知道動脈破裂會致死，劉主觀上確有殺人犯意，且案發後迅速離開現場，該當刑法殺人罪。

一審審理發現，袁當天先傳送「你現在敢過來喔，希望你找越多人來啦，押看看啦，其實再來押看看啦，我很喜歡挑戰你。」「狗急跳牆嘛，你看我敢不敢汽油這樣一顆一顆丟啦，你等著看。」挑釁影片給劉宗仁，且房間內確實備有摺疊刀，劉有所顧慮。

一審認為無從證明劉宗仁是刻意要取命，但認定劉有傷害犯意，導致被害人死亡，改依傷害致死罪判劉9年3月刑。

二審認為劉宗仁僅因毒品債務、被害人挑釁，就持刀以為「教訓被害人」，為本案的事主，莊賀程、李立國、簡建國為「相挺」，分別為劉宗仁取得刀械、在場助勢、現場把風並處理逃亡及湮滅罪證等，且犯後未能坦然面對所犯錯誤，維持一審判決。最高法院駁回上訴，全案確定。