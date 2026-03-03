快訊

他酒駕易服社會勞動 執行時竟恐嚇觀護員「一起死」又被判拘役20日

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

朱姓男子因酒駕被判刑2月確定，檢察官同意讓他易服社會勞動，結果朱在執行過程感覺不滿，竟情緒失控於LINE群組標註莊姓女觀護佐理員名字寫下「大家一起死」；執行機關立即通報檢方簽分偵辦，台南地院判處拘役40日，案經朱上訴認罪，台南高分院改判20日確定。

判決書指出，朱姓男子因酒駕被判刑2月確定，台南地檢署檢察官准其易服社會勞動，結果朱在台南市東區東智社區發展協會執行過程，對諸多細節表達不滿，又情緒控管不佳，竟於通訊軟體LINE標註莊姓女觀護佐理員名字，恫稱：「要死明天我去找你大家一起死」。

該LINE「社會勞動」群組包括協會督導、其他社會勞動人及莊女，朱在2024年12月17日晚間8時40分留下該訊息，威脅莊女生命身體安全，協會立即通報地檢署，檢方簽分偵辦；偵訊時，朱矢口否認恐嚇，辯稱那時候只是情緒比較激動，他是無心的。

台南地院審理時，朱仍否認犯行，辯稱並不是要針對莊女個人，只是要反應服勞役的不滿，法院不予採信，認定文字已明示被害人恐面臨死亡威脅不測，依犯恐嚇危害安全罪，判處拘役40日。朱不服，提起上訴並認罪，請求從輕量刑，並希望能獲得緩刑宣告。

台南高分院合議庭指出，經聯繫莊女詢問調解意願，莊女表示不用調解，同意原諒，尊重法院判決；考量朱因一時失慮而犯恐嚇犯行，既已認罪及獲得告訴人原諒，請求從輕量為有理由，原判決所處之刑部分撤銷，改判拘役20日，另因2024年觸犯公共危險罪，不予緩刑宣告。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

朱姓男子因酒駕被判刑2月確定，檢察官同意讓他易服社會勞動，結果朱在執行過程竟於LINE群組標註莊姓女觀護佐理員名字寫下「大家一起死」。本報資料照片
朱姓男子因酒駕被判刑2月確定，檢察官同意讓他易服社會勞動，結果朱在執行過程竟於LINE群組標註莊姓女觀護佐理員名字寫下「大家一起死」。本報資料照片

