他到台南市議員服務處詢問補助事宜 進入辦公區域被辦社維法裁定不罰

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

台南市陳姓男子前往市議員穎艾達利服務處詢問關於地震補助問題，工作人員告知非其承辦業務，陳仍要求提供相關資料，卻趁對方準備時，進入辦公區域，還打開飲料罐要喝；服務處報警，警方將陳依違反社會秩序維護法移送，台南地院台南簡易庭裁定不罰。可抗告。

裁定指出，台南市警第五分局移送陳姓男子涉犯違反社會秩序維護法第68條第2款，因陳去年2月26日上午9時許前往市議員穎艾達利服務處，詢問地震補助相關事宜，卻趁服務處人員反應不及之際，逕自進入辦公區域，影響服務處運作。

陳姓男子表示，他是要詢問關於地震補助問題進入服務處，有拿取服務處內可口可樂飲料要喝，並未遭工作人員制止；只是開啟飲料罐欲飲用時，服務處內女子稱飲料已過期，不能喝，他查看罐底確實已逾期，就放回原處，隨後他離開轉往市議員許至椿服務處方向。

服務處陳姓女子證稱，當時同事詢問其居住區域，陳無法完整應答，同事請陳至區公所相關單位辦理，陳稱是否因不具原住民身分，故不願為他服務；同事回復申請補助並非自己承辦業務範圍，陳又稱至少應列印與補助相關資料，供他參考。

陳女表示，陳姓男子在同事準備補助相關資料時，趁同事不備進入辦公區域，開啟易開罐飲料並準備飲用；同事聽見聲音，立即阻止，要求離開。由於陳經同事告知非承辦業務，仍持續要求提供協助，且未經同意逕自進入，開啟飲料，因此認為是滋擾辦公。

法院認為，陳姓男子的行為，尚未構成藉由特定事端擴大發揮，而已逾越該事端在一般社會觀念所能容忍行為，妨害住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所安寧情形，難認確有移送書所指違反社會秩序維護法情形，裁定陳姓男子不罰。

台南市陳姓男子前往市議員穎艾達利服務處詢問關於地震補助問題，因進入辦公區域，還打開飲料罐要喝，服務處報警，警方將陳依違反社會秩序維護法移送。圖／翻攝自Google Maps
