影／首開庭！台中新光三越氣爆釀5死35傷 中港店長3人今都否認犯罪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

新光三越台中中港店12樓美食街去年2月裝修時氣爆釀5死35傷，成國內史上最嚴重百貨公安事故，檢方認定業者施工前未申請裝修許可，也沒確實關閉施工樓層瓦斯開關，工人施工挖斷管線釀禍，起訴新光三越法人、中港店許姓店長、裝修業者等12人，今首開準備程序庭，許姓店長、滑姓副理、吳姓課員都否認犯罪。

台中地院今首開準備程序庭，受命法官李宜璇傳喚中港店許姓店長、滑姓總公司副理、吳姓課員及新光三越法人由律師出庭，許等3人與法人新光三越都主張，檢方起訴事實有誤，認此案仍有調查證據必要，均否認犯罪，法官諭知候核辦，明天下午續開準備程序庭，傳喚其他涉案被告。

起訴指出，中港店許姓店長2024年11月11日簽辦「中港店2025春季改裝案」，今年2月9日閉館後施工，總公司店舖開發部滑姓副理、吳姓課員是工程承辦人，其餘中港店莊姓經理、呂姓電機組長、李姓電機組班長及謝姓組長兼防火管理人，同樣負責工地作業。

中港店改裝工程未申請室內裝修許可，也未提報施工中消防防護計畫就進場施工，現場拆除瓦斯漏氣檢知器後，未採取有效替代防護措施，施工前也未確實關閉12樓2處瓦斯總開關及分歧開關。

案發時李姓工人在12樓施工，開怪手拉扯天花板內瓦斯主幹管、分歧管，35分鐘內外洩157.5立方公尺瓦斯，另名工人使用電動電纜剪時的火花點燃瓦斯釀禍，現場留有斷裂的瓦斯幹管、氣爆時卡在天花板的電動撿。

檢方認為，新光三越總公司事業遍及全台，中港店又是國內百貨產業規模最大、客流最密集，且營業額最高的據點，應以最高標準落實公共安全，卻罔顧消費者、員工安全，依過失致死、職業安全衛生法，起訴新光三越7名員工、裝修包商5人，及新光三越總公司法人。

台中新光三越在去年初發生氣爆，釀5人死亡多人受傷，中港店許姓店長今出庭，否認犯罪。記者陳宏睿／攝影
台中新光三越在去年初發生氣爆，釀5人死亡多人受傷，中港店許姓店長今出庭，否認犯罪。記者陳宏睿／攝影

