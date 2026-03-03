快訊

經典賽／費仔有料！首度穿上CT戰袍出賽 連兩打席敲安

放屁一天放幾次才正常？新研究顯示可能比你想像的還要多

早盤賣壓湧現！台股跌逾500點 台積電走弱、記憶體族群重挫

聽新聞
0:00 / 0:00

周玉蔻爆張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今作證已進法庭

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

媒體人周玉蔻、蔡玉真指稱前中姐張淑娟與台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被依個人資料保護法各判1年6月徒刑。案經上訴，民視編審陳建民在台灣高等法院證稱節目查證後才播放，查證對象為前副總經理胡婉玲。高院今傳現擔任中央社社長的胡婉玲作證，胡婉玲已抵達高院。

周玉蔻、蔡玉真於2022年9月22日，在民視「辣新聞152」節目及個人臉書指稱張淑娟是蔣孝嚴「緋聞案」女主角，指摘事項與公共利益無關且不是事實，被控毀損張淑娟名譽、意圖散布於眾。

被告和檢察官皆上訴，高院先傳民視編審陳建民作證，陳表示自己的工作是「後端」，他尊重製作單位，工作內容是檢查標題錯字，對口是製作人。審判長詢問陳如何查證？他一開始避重就輕，發話皆用「譬如」開頭，審判長直接要陳回答本案要點，是跟誰查證？陳才說是「與胡婉玲副總經理查證」。

陳建民坦承自己「沒有查證」，因為是獨家爆料，製作人說有跟主持人問過，也相信長官的人脈，但胡婉玲跟誰查證他則不清楚。

另名證人、製作人吳逸穎負責蒐集張淑娟的照片、背景，製作CG圖卡，他表示節目播出當天早上會與周玉蔻先討論，以本案來說，他的工作就是找張淑娟以前的經歷來呈現這個人，讓觀眾知道。高院今天傳胡婉玲作證。

中央社社長胡婉玲(圖)被指任職民視副總經理期間，為蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」一案的查證對象，台灣高等法院今傳她釐清。記者黃義書／攝影
中央社社長胡婉玲(圖)被指任職民視副總經理期間，為蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」一案的查證對象，台灣高等法院今傳她釐清。記者黃義書／攝影

蔣萬安 民視 蔣孝嚴

延伸閱讀

質詢示範帶被告發偽造文書 黃國昌出庭：心充滿遺憾悲傷、無法理解

蔡正元三中案有罪定讞還沒入獄...聲請再審爭清白 看法院是否公正廉明

蔡正元業務侵占罪確定聲請再審開庭 檢方建請駁回

陳尚潔稱無罪 稱剴剴「在耶穌那裡沒病痛」

相關新聞

影／首開庭！台中新光三越氣爆釀5死35傷 中港店長3人今都否認犯罪

新光三越台中中港店12樓美食街去年2月裝修時氣爆釀5死35傷，成國內史上最嚴重百貨公安事故，檢方認定業者施工前未申請裝修許可，也沒確實關閉施工樓層瓦斯開關，工人施工挖斷管線釀禍，起訴新光三越法人、中港店許姓店長、裝修業者等12人，今首開準備程序庭，許姓店長、滑姓副理、吳姓課員都否認犯罪。

周玉蔻爆張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今作證已進法庭

媒體人周玉蔻、蔡玉真指稱前中姐張淑娟與台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被依個人資料保護法各判1年6月徒刑。案經上訴，民視編審陳建民在台灣高等法院證稱節目查證後才播放，查證對象為前副總經理胡婉玲。高院今傳現擔任中央社社長的胡婉玲作證，胡婉玲已抵達高院。

質詢示範帶被告發偽造文書 黃國昌出庭：心充滿遺憾悲傷、無法理解

民眾黨前立委黃國昌日前在立法院公開播放疑似檢察官偵訊京華城案被告、鼎越開發前董事長朱亞虎的錄音檔，被告發涉偽造文書，黃今以「示範帶」案被告身分出庭，他受訪表示，對於受到示範帶案被告傳票，心裡面充滿遺憾和悲傷「我完全沒有辦法理解，我到底偽造了什麼文書」

他酒駕易服社會勞動 執行時竟恐嚇觀護員「一起死」又被判拘役20日

朱姓男子因酒駕被判刑2月確定，檢察官同意讓他易服社會勞動，結果朱在執行過程感覺不滿，竟情緒失控於LINE群組標註莊姓女觀護佐理員名字寫下「大家一起死」；執行機關立即通報檢方簽分偵辦，台南地院判處拘役40日，案經朱上訴認罪，台南高分院改判20日確定。

周玉蔻烏龍爆料「滾床單」案 高院傳胡婉玲出庭作證

媒體人周玉蔻等人指稱前中姐張淑娟與台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審遭判1年6月徒刑，經上訴，台灣高等法院先前傳傳民視編審陳建民等人釐清何以確定「女主角」是張淑娟？陳建民指節目查證後才播放，查證對象為前副總經理胡婉玲。高院上午再度開庭審理，傳周玉蔻及前副總經理、現任中央社社長的胡婉玲出庭作證。

打擊洗錢 太子集團案最快今偵結

太子集團首腦陳志等人涉在柬埔寨從事詐欺犯罪，並在多國建立龐大企業網絡洗錢，陳志今年一月由柬埔寨公布落網、遣送中國大陸。台北地檢署偵辦該集團在台洗錢案近四個月，在台高級幹部王昱棠等九人羈押期限將至，最快今偵結、移審法院。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。