周玉蔻爆張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今作證已進法庭

媒體人周玉蔻、蔡玉真指稱前中姐張淑娟與台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被依個人資料保護法各判1年6月徒刑。案經上訴，民視編審陳建民在台灣高等法院證稱節目查證後才播放，查證對象為前副總經理胡婉玲。高院今傳現擔任中央社社長的胡婉玲作證，胡婉玲已抵達高院。

周玉蔻、蔡玉真於2022年9月22日，在民視「辣新聞152」節目及個人臉書指稱張淑娟是蔣孝嚴「緋聞案」女主角，指摘事項與公共利益無關且不是事實，被控毀損張淑娟名譽、意圖散布於眾。

被告和檢察官皆上訴，高院先傳民視編審陳建民作證，陳表示自己的工作是「後端」，他尊重製作單位，工作內容是檢查標題錯字，對口是製作人。審判長詢問陳如何查證？他一開始避重就輕，發話皆用「譬如」開頭，審判長直接要陳回答本案要點，是跟誰查證？陳才說是「與胡婉玲副總經理查證」。

陳建民坦承自己「沒有查證」，因為是獨家爆料，製作人說有跟主持人問過，也相信長官的人脈，但胡婉玲跟誰查證他則不清楚。

另名證人、製作人吳逸穎負責蒐集張淑娟的照片、背景，製作CG圖卡，他表示節目播出當天早上會與周玉蔻先討論，以本案來說，他的工作就是找張淑娟以前的經歷來呈現這個人，讓觀眾知道。高院今天傳胡婉玲作證。