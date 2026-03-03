聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲「補刀」 請求評鑑林俊言辦案不公

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

新北地檢署主任檢察官林俊言在北檢偵辦京華城案，遭威京集團主席沈慶京指控將偵訊內容洩露給媒體等，檢評會決議移請新北地檢署為適當處分；京華城案本月廿六日宣判，民眾黨前主席柯文哲也認林辦案不公，今上午前往檢評會請求評鑑林俊言。

民眾黨昨發布柯文哲「追溯惡檢濫權 守護司法防線」行程，稱今天上午九時三十分在法務部正門前發表相關談話，隨行人員包括柯文哲京華城案委任律師團鄭深元、陸正義、蕭奕弘三人。

民眾黨聲明表示，二○一七年司改國是會議結論提及要建立「權責相符」的檢察辦案體系，建立內部監督與外部究責機制，十年後，惡檢卻更明目張膽，視程序正義如具文，顯見現行評鑑機制卻並未發揮追溯與退場機制，成為惡檢不當行使職權之幫凶。

聲明說，京華城案中檢調以不實「證據」與錯誤法條聲請搜索票，兵分數十路強搜柯文哲住家、辦公室、民眾黨黨部與民眾黨黨工住家；偵查期間，法務部與台北地檢署更放任偵查大公開，放任不正訊問、不實筆錄誤導視聽、入人於罪。

聲明預告，柯文哲將針對林俊言辦案間押人取供、偽造筆錄等不正訊問，違反檢察官倫理規範與刑事訴訟法情事，具狀向「檢察官評鑑委員會」申請檢察官評鑑，期盼評鑑發揮功能追溯檢察官集體犯罪，而非護航國家機器持續迫害人民。

林俊言「前案」是由京華城案被告、威京集團主席沈慶京申請評鑑，二○二六年一月十四日檢評會調查後認為，沈所提的指控雖無法成立，不過，林訊問行為違反檢察官倫理規範「勤慎執行職務」職業義務，依法官法規定將林移請新北地檢署進行職務監督處分。

柯文哲 沈慶京 檢察官 法務部 林俊言

延伸閱讀

涉放高利貸等罪 檢察官林渝鈞收押

【即時短評】司法官「知法犯法」連爆亂象 檢察官收押衝擊司法公信力

知法犯法…基檢檢察官涉放高利貸 遭約談

檢察官林渝鈞涉案 檢警調意外

相關新聞

時效爭議 憲法法庭說明會 8大法官參與

憲法法庭昨就「兒少性侵案追訴權時效」舉行不公開說明會，這是憲法訴訟法引發兩派大法官見解歧異爭議後，八名大法官首度全體出席說明會並提問。律師團表示法律人「閉門造車」難理解被害人需要多少時間才能挺身而出提告，期盼未來能公開言詞辯論並邀集兒童心理學等專家提供意見。

太子集團案查扣豪車拍賣 24輛拍逾4億元

台北地檢署偵辦太子集團跨國詐欺、洗錢案，查扣卅三輛豪車視為犯罪所得囑託法務部行政執行署台北分署偵查中變價，拍賣會昨在警察專科學校舉行，俗稱「馬王」的法拉利Ferrari LaFerrari以一億三五○○萬元天價拍定。

蔡正元三中案有罪定讞還沒入獄...聲請再審爭清白 看法院是否公正廉明

「三中案」前總統馬英九獲判無罪，而唯一有罪的被告、前立委蔡正元因犯業務侵占罪，台灣高等法院二審判處3年6月徒刑定讞，至今尚未被通知入監執行。蔡正元聲請再審，台灣高等法院今開庭，被問及聲請原因、有沒有信心獲得平反機會，他指出是為了爭取自身清白，是否能獲得清白，「要看法院是否公正廉明」。

不讓當事人發言 憲法法庭說明會引批評

憲法法庭昨舉行「兒少性侵案追訴權時效」不公開說明會，僅給十三名訴訟代理人總共十分鐘發言時間，且七名當事人到庭卻被安排坐在小房間，毫無發言機會，引發批評。陪伴聲請人出庭的「阿美」表示，倖存者真正面臨的困難，沒有在說明會中被看見。

打擊洗錢 太子集團案最快今偵結

太子集團首腦陳志等人涉在柬埔寨從事詐欺犯罪，並在多國建立龐大企業網絡洗錢，陳志今年一月由柬埔寨公布落網、遣送中國大陸。台北地檢署偵辦該集團在台洗錢案近四個月，在台高級幹部王昱棠等九人羈押期限將至，最快今偵結、移審法院。

柯文哲「補刀」 請求評鑑林俊言辦案不公

新北地檢署主任檢察官林俊言在北檢偵辦京華城案，遭威京集團主席沈慶京指控將偵訊內容洩露給媒體等，檢評會決議移請新北地檢署為適當處分；京華城案本月廿六日宣判，民眾黨前主席柯文哲也認林辦案不公，今上午前往檢評會請求評鑑林俊言。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。