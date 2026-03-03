打擊洗錢 太子集團案最快今偵結

太子集團首腦陳志等人涉在柬埔寨從事詐欺犯罪，並在多國建立龐大企業網絡洗錢，陳志今年一月由柬埔寨公布落網、遣送中國大陸。台北地檢署偵辦該集團在台洗錢案近四個月，在台高級幹部王昱棠等九人羈押期限將至，最快今偵結、移審法院。

全案源於，美國聯邦檢察官去年十月八日依詐欺、洗錢等罪起訴陳志等人，美國財政部海外資產控制辦公室（簡稱ＯＦＡＣ）同年月十四日公告太子集團在台境內九家公司，及黃婕、施亭宇、王蕾絢三名國人列入制裁名單。

台北地檢署分案偵辦，搜索前已聲請法院查扣超過四十五億元豪宅、豪車、銀行帳戶，其中廿四輛豪車昨拍出共四億餘元。

檢方查出，集團在台成立台灣太子、天旭、顥玥、尼爾、聯凡等公司，疑以聯凡旗下空殼公司將海外資產匯入台灣購買豪宅、名車，隱匿犯罪所得，其中天旭公司租下台北一○一大樓兩層辦公室，招攬工程師開發線上博弈程式；顥玥則是協助天旭的客服公司。

太子集團跨國詐騙涉在台設立中繼站，二○二一年起透過匯致國際商務公司開設數百家紙上公司，利用ＯＢＵ（國際金融業務分行）帳戶洗錢，將不法資產匯款來台，再經尼爾公司購買豪宅「和平大苑」及支付集團在台開銷。檢方另查出，集團還以誠惟數位科技公司、澄映科技公司負責管理博弈業務，還一度經營Ａ片平台。

檢方也查出，黃婕、施亭宇、王蕾絢疑替太子集團在帛琉管理事業，為幕僚幹部；太子集團透過台商石濱芳購買帛琉愛萊森林渡假村，作為洗錢犯罪據點。

全案去年十一月四日首度搜索迄今，共羈押九人，包含台灣太子不動產、天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、陳志心腹李添特助李守禮、管理超跑的邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊、玄古管理顧問公司負責人王俊國、水房要角陳韋志。依刑事訴訟法，人犯偵查中最長羈押四個月，全案羈押期限將至，預計本周偵結。