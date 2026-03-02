快訊

替姪女出氣 網上附照罵「睡自己閨蜜男友真不要臉」這下慘了

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導

彰化縣一名女子為了替姪女出氣，在IG及臉書限時動態寫著「睡自己閨蜜男友真不要臉」，再附上與姪女有感情糾紛的女子相片，遭對方提告，彰化地方法院依加重誹謗罪將她判處拘役40日，得易科罰金。

判決書指出，這名女子為姪女打抱不平，2024年8月間在自己所設的IG和臉書帳號公開發布限時動態寫著「睡自己閨蜜男友真不要臉」、「彰化破的可以還吃藥」，並附上原告照片。

事後女子一度否認IG及臉書內容是她發布，並稱是姪女發布的，但姪女否認有使用該帳號，原告也證稱，女子還曾用Facetime打給她，要她向其姪女道歉。

法官認為，該女子因其姪女與原告有感情糾紛，不思勸導循理性方式解決紛爭，卻擅自在公開網頁對外指摘足以貶損被害人名譽內容，致使被害人受有精神上痛苦，且犯後否認犯行又未能取得被害人原諒或與被害人和解，因此依加重誹謗罪將她判處拘役40日，可上訴。

彰化縣一名女子為了替姪女出氣，在Instagram及臉書限時動態寫著「睡自己閨蜜男友真不要臉」，再附上與姪女有感情糾紛的女子相片，彰化地方法院依加重誹謗罪將她判處拘役40日。記者林宛諭／攝影
彰化縣一名女子為了替姪女出氣，在Instagram及臉書限時動態寫著「睡自己閨蜜男友真不要臉」，再附上與姪女有感情糾紛的女子相片，彰化地方法院依加重誹謗罪將她判處拘役40日。記者林宛諭／攝影

