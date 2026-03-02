快訊

蔡正元三中案有罪定讞還沒入獄...聲請再審爭清白 看法院是否公正廉明

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

三中案」前總統馬英九獲判無罪，而唯一有罪的被告、前立委蔡正元因犯業務侵占罪，台灣高等法院二審判處3年6月徒刑定讞，至今尚未被通知入監執行。蔡正元聲請再審，台灣高等法院今開庭，被問及聲請原因、有沒有信心獲得平反機會，他指出是為了爭取自身清白，是否能獲得清白，「要看法院是否公正廉明」。

蔡正元未被通知執行，是因為高院在去年12月31日宣判之後，至今未將卷證送給檢方。高院指出，因本案卷宗、證物多達200宗、200項，書記官已加速整理，近日就會移送檢方執行。

至於蔡犯商業會計法不為記錄致生不實罪部分，一審判6月得易科罰金之刑，二審也維持一審判決，目前上訴審理中。同案被告還有蔡妻洪菱霙、岳父洪信行，兩人一審無罪，但二審判洪菱霙因蔡正元違法行為而取得的未扣案犯罪所得4113萬元沒收。

高院今開庭，蔡正元指出，原確定判決有2件事情認知錯誤，一是中影股權案，二是時任中影公司副董事長莊婉均掏空案。蔡說，因為自身政治身分敏感性，加上財產申報的原因，他是用阿波羅公司作為中影股權交易案、處理莊婉均掏空案的「平台工具」，否則他只要交易一次就得申報一次，很快就會上社會新聞。

他說，他和中投公司、莊婉均、羅玉珍之間有複雜的債權債務關係，原確定判決認定他是阿波羅公司員工，而成立侵占，但實際上是他委託阿波羅公司，而非莊婉均、羅玉珍委託的。他說，要是他為阿波羅公司員工，根本不用處理莊婉均掏空案。

蔡正元澄清，莊婉均掏空中影資金7.5億元，他為處理掏空案，去向莊婉均要資產要不到，莊女把財產都交給黑道，找黑道和他談判，他為處理掏空案也付出很大的代價，而羅玉珍沒有出一毛錢。

他也說，他處理掏空案，因黑道不滿他的作法，還找人向他開2次槍，其中一次危及生命，若他不幸身亡，法院也不用費心處理本案，「我早就化作骨灰」，他為此付出龐大代價，甚至生命代價。

蔡正元說，台北地檢署2017年跑到他家搜索、聲請羈押，指控他侵占中影資金，「我矇了」，之後法院裁定羈押他4個月，他發現檢方不斷增加罪名，不只指控他侵占中影資金，還有侵占領航基金會的資金，「我又矇了」。

他說，最後起訴書出來又變成他侵占阿波羅公司的錢，認為檢方是「先射箭再畫靶」，要找罪名扣在他頭上，他認為一審法院不理解其中緣故，二審法院又接受如此解釋，但與事實不符，他才聲請再審盼法院明察。

蔡正元委任律師指出，原確定判決誤解股權負責契約的爭議，實際上阿波羅公司為蔡正元一人所有，蔡也是實際負責人，更自始至終為交易主體，阿波羅公司只是交易的平台工具，蔡是終局受益人，委任阿波羅公司移轉資產，不存在「致生損害於阿波羅公司財產」的情形。

法官問及商會法及檢方是否執行，律師回應，商會法部分有上訴第三審，目前也尚未收到執行通知書。法官庭末諭知案件候核辦。

檢方起訴指蔡正元、洪菱霙將豪宅「日升月恆」借名登記在領航基金會名下，蔡利用中影股權交易機會，私吞阿波羅投資公司資產，將相關款項用來支付房貸、裝潢、競選立委廣告託播費，並故意漏登會計項目，涉犯業務侵占、背信、公益侵占、商業會計法財報不實等罪。

前立委蔡正元因「三中案」犯業務侵占罪，被判處3年6月徒刑定讞，至今尚未被通知入監執行。記者林孟潔／攝影
前立委蔡正元因「三中案」犯業務侵占罪，被判處3年6月徒刑定讞，至今尚未被通知入監執行。記者林孟潔／攝影

蔡正元 三中案

