蔡正元業務侵占罪確定聲請再審開庭 檢方建請駁回

中央社／ 台北2日電

中影董事長蔡正元三中案，其中業務侵占罪判刑3年6月確定，尚未執行。蔡正元聲請再審，今天出庭強調爭取清白；檢方說，蔡所提事項原審已調查，不符再審要件，應駁回。

全案起於，蔡正元被控藉由處理中影公司股權案，掏空阿波羅公司2.8億餘元，另故意遺漏會計事項，一審台北地院、二審台灣高等法院均依業務侵占罪判蔡正元3年6月徒刑；商業會計法部分判刑6月，得易科罰金。業務侵占罪部分因不得上訴而確定。蔡正元聲請再審，高院今天召開訊問庭。

蔡正元庭上表示，這起案件源於民國94年間，原確定判決將二個完全不同的交易事件混在一起，明顯錯誤理解，分別是95年4月27日的中影股權買賣交易，以及時任中影公司副董事長莊婉均掏空挪用中影資金約新台幣7.5億元，他揹債來彌補資金缺口，將原本中影與莊女間的債權與債務關係，轉為他和莊女之間的債權與債務關係，且他向莊女追討這筆錢非常困難，一度受到生命威脅。

蔡正元提及，他當時考量自己是公職身分，不適合賣出中影股票，且可能有公職人員申報財產的問題，因此委託阿波羅投資股份有限公司（他一人為股東的公司）執行賣出中影股票換錢，他並沒有侵占阿波羅公司資產。

辯護人強調，蔡正元沒有意圖侵占或背信，原確定判決的認定事實基礎有誤，依刑訴法規定，請求開啟再審。

公訴檢察官表示，蔡正元所提事項原審均已調查，聲請再審要去推翻原本有罪的確定判決，應有新事實或新證據，本件明顯不符合再審要件，建請法院駁回。

針對蔡正元尚未執行部分，台灣高等法院表示，因卷證繁多（卷宗證物均逾200宗、200項），書記官加速整理，近日即會移送執行。台灣高檢署表示，待收卷後，依程序發監執行。

蔡正元 台灣高等法院 中影 三中案

相關新聞

蔡正元三中案有罪定讞還沒入獄...聲請再審爭清白 看法院是否公正廉明

「三中案」前總統馬英九獲判無罪，而唯一有罪的被告、前立委蔡正元因犯業務侵占罪，台灣高等法院二審判處3年6月徒刑定讞，至今尚未被通知入監執行。蔡正元聲請再審，台灣高等法院今開庭，被問及聲請原因、有沒有信心獲得平反機會，他指出是為了爭取自身清白，是否能獲得清白，「要看法院是否公正廉明」。

柯文哲「補一刀」！繼沈慶京之後請求評鑑林俊言：惡檢入人於罪

新北地檢署主任檢察官林俊言在台北地檢署偵辦京華城案，遭威京集團主席沈慶京指控將偵訊內容洩露給媒體等，檢評會決議移請新北地檢署為適當處分；京華城案本月26日宣判，民眾黨前主席柯文哲也認林辦案不公，明上午將前往檢評會請求評鑑林俊言。

影／1億3500萬元買1輛車 太子集團查扣「馬王」拍定

台北地檢署偵辦太子集團跨國詐欺、洗錢案，查扣33輛豪車囑託法務部行政執行署台北分署偵查中即變價，拍賣會今在警察專科學校盛大舉行，俗稱「馬王」的法拉利Ferrari LaFerrari以1億3500萬元天價拍定。

兒少性侵案追訴權釋憲說明會…7被害人被「隔離」 13律師只能共講10分鐘

憲法法庭宣告憲法訴訟法修正條文違憲後，持續排除拒絕評議三名大法官並作出判決，今就受外界矚目的「兒少性侵案追訴權時效」舉行不公開說明會，但說明會僅給13名訴訟代理人共10分鐘發言時間，且7名聲請人到庭卻被安排在另外的小房間，而毫無發言機會，也引發批評。

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

台灣中小企業銀行前董事長劉佩真2023年因病住院居家休養期間，涉嫌以不實銷假等手法，詐領薪資及獎金86萬餘元，遭檢方依銀行法特別背信、詐欺取財、偽造文書等罪起訴。新北地方法院今再度開庭，劉佩真律師表示，已經尋得一份台企銀2021年公布的內部居家辦公人員相關管理辦法，預料將成為日後攻防重點。

兒少性侵追訴權說明會...律師盼公開言詞辯論 倖存者「困難沒被看見」

憲法法庭今就「兒少性侵案追訴權時效案」舉行不公開說明會，8名大法官皆有參與，律師團會後指出法律人「閉門造車」，難以理解被害人需多少時間才能挺身而出提告，希望憲法法庭公開言詞辯論，邀集兒童心理學等專業提供意見，並供大眾檢驗。

