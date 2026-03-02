蔡正元業務侵占罪確定聲請再審開庭 檢方建請駁回

前中影董事長蔡正元涉三中案，其中業務侵占罪判刑3年6月確定，尚未執行。蔡正元聲請再審，今天出庭強調爭取清白；檢方說，蔡所提事項原審已調查，不符再審要件，應駁回。

全案起於，蔡正元被控藉由處理中影公司股權案，掏空阿波羅公司2.8億餘元，另故意遺漏會計事項，一審台北地院、二審台灣高等法院均依業務侵占罪判蔡正元3年6月徒刑；商業會計法部分判刑6月，得易科罰金。業務侵占罪部分因不得上訴而確定。蔡正元聲請再審，高院今天召開訊問庭。

蔡正元庭上表示，這起案件源於民國94年間，原確定判決將二個完全不同的交易事件混在一起，明顯錯誤理解，分別是95年4月27日的中影股權買賣交易，以及時任中影公司副董事長莊婉均掏空挪用中影資金約新台幣7.5億元，他揹債來彌補資金缺口，將原本中影與莊女間的債權與債務關係，轉為他和莊女之間的債權與債務關係，且他向莊女追討這筆錢非常困難，一度受到生命威脅。

蔡正元提及，他當時考量自己是公職身分，不適合賣出中影股票，且可能有公職人員申報財產的問題，因此委託阿波羅投資股份有限公司（他一人為股東的公司）執行賣出中影股票換錢，他並沒有侵占阿波羅公司資產。

辯護人強調，蔡正元沒有意圖侵占或背信，原確定判決的認定事實基礎有誤，依刑訴法規定，請求開啟再審。

公訴檢察官表示，蔡正元所提事項原審均已調查，聲請再審要去推翻原本有罪的確定判決，應有新事實或新證據，本件明顯不符合再審要件，建請法院駁回。

針對蔡正元尚未執行部分，台灣高等法院表示，因卷證繁多（卷宗證物均逾200宗、200項），書記官加速整理，近日即會移送執行。台灣高檢署表示，待收卷後，依程序發監執行。