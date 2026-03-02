快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

新北地檢署主任檢察官林俊言在台北地檢署偵辦京華城案，遭威京集團主席沈慶京指控將偵訊內容洩露給媒體等，檢評會決議移請新北地檢署為適當處分；京華城案本月26日宣判，民眾黨前主席柯文哲也認林辦案不公，明上午將前往檢評會請求評鑑林俊言。

民眾黨今發布柯文哲「追溯惡檢濫權 守護司法防線」公開行程，聲稱將在明天上午09時30分在法務部正門台階前發表相關談話，隨行人員包括柯文哲京華城案委任律師團鄭深元、陸正義、蕭奕弘3人。

民眾黨聲明表示，2017年司改國是會議結論提及要建立「權責相符」的檢察辦案體系，建立內部監督與外部究責機制，10年後，惡檢卻更明目張膽，視程序正義如具文，顯見現行評鑑機制卻並未發揮追溯與退場機制，成為惡檢不當行使職權之幫兇。

聲明說，京華城案中檢調以不實「證據」與錯誤法條聲請搜索票，兵分數十路強搜柯文哲住家、辦公室、民眾黨黨部與民眾黨黨工住家；偵查期間，法務部與台北地檢署更放任偵查大公開，放任不正訊問、不實筆錄誤導視聽、入人於罪。

聲明預告，柯文哲將針對林俊言辦案間押人取供、偽造筆錄等不正訊問，違反檢察官倫理規範與刑事訴訟法情事，具狀向「檢察官評鑑委員會」申請檢察官評鑑，期盼評鑑發揮功能追溯檢察官集體犯罪，而非護航國家機器持續迫害人民。

林俊言「前案」是由京華城案被告、威京集團主席沈慶京申請評鑑，2026年1月14日檢評會調查後認為，沈所提的指控雖無法成立，不過，林訊問行為違反檢察官倫理規範「勤慎執行職務」的職業義務，依法官法規定將林移請新北地檢署進行職務監督處分。

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

新北地檢署主任檢察官林俊言。圖／讀者提供
新北地檢署主任檢察官林俊言。圖／讀者提供

蔡正元三中案有罪定讞還沒入獄...聲請再審爭清白 看法院是否公正廉明

「三中案」前總統馬英九獲判無罪，而唯一有罪的被告、前立委蔡正元因犯業務侵占罪，台灣高等法院二審判處3年6月徒刑定讞，至今尚未被通知入監執行。蔡正元聲請再審，台灣高等法院今開庭，被問及聲請原因、有沒有信心獲得平反機會，他指出是為了爭取自身清白，是否能獲得清白，「要看法院是否公正廉明」。

柯文哲「補一刀」！繼沈慶京之後請求評鑑林俊言：惡檢入人於罪

新北地檢署主任檢察官林俊言在台北地檢署偵辦京華城案，遭威京集團主席沈慶京指控將偵訊內容洩露給媒體等，檢評會決議移請新北地檢署為適當處分；京華城案本月26日宣判，民眾黨前主席柯文哲也認林辦案不公，明上午將前往檢評會請求評鑑林俊言。

影／1億3500萬元買1輛車 太子集團查扣「馬王」拍定

台北地檢署偵辦太子集團跨國詐欺、洗錢案，查扣33輛豪車囑託法務部行政執行署台北分署偵查中即變價，拍賣會今在警察專科學校盛大舉行，俗稱「馬王」的法拉利Ferrari LaFerrari以1億3500萬元天價拍定。

兒少性侵案追訴權釋憲說明會…7被害人被「隔離」 13律師只能共講10分鐘

憲法法庭宣告憲法訴訟法修正條文違憲後，持續排除拒絕評議三名大法官並作出判決，今就受外界矚目的「兒少性侵案追訴權時效」舉行不公開說明會，但說明會僅給13名訴訟代理人共10分鐘發言時間，且7名聲請人到庭卻被安排在另外的小房間，而毫無發言機會，也引發批評。

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

台灣中小企業銀行前董事長劉佩真2023年因病住院居家休養期間，涉嫌以不實銷假等手法，詐領薪資及獎金86萬餘元，遭檢方依銀行法特別背信、詐欺取財、偽造文書等罪起訴。新北地方法院今再度開庭，劉佩真律師表示，已經尋得一份台企銀2021年公布的內部居家辦公人員相關管理辦法，預料將成為日後攻防重點。

兒少性侵追訴權說明會...律師盼公開言詞辯論 倖存者「困難沒被看見」

憲法法庭今就「兒少性侵案追訴權時效案」舉行不公開說明會，8名大法官皆有參與，律師團會後指出法律人「閉門造車」，難以理解被害人需多少時間才能挺身而出提告，希望憲法法庭公開言詞辯論，邀集兒童心理學等專業提供意見，並供大眾檢驗。

