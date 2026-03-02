快訊

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

聽新聞
0:00 / 0:00

兒少性侵案追訴權釋憲說明會…7被害人被「隔離」 13律師只能共講10分鐘

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

憲法法庭宣告憲法訴訟法修正條文違憲後，持續排除拒絕評議三名大法官並作出判決，今就受外界矚目的「兒少性侵案追訴權時效」舉行不公開說明會，但說明會僅給13名訴訟代理人共10分鐘發言時間，且7名聲請人到庭卻被安排在另外的小房間，而毫無發言機會，也引發批評。

律師團說明會後提出六大訴求，包括全體大法官進行審議，強化憲法法庭正當性；進行公開言詞辯論審理，與社會大眾對話；注重倖存者隱私，允許陪伴者出庭；術業有專攻，邀請多元專家進行鑑定；舊法告訴期間僅六個月，應救濟強姦罪倖存者；立院盡速審議新法，未成年不計入追訴權。

律師邱顯智指出，憲法法庭說明會安排各聲請人訴訟代理人陳述意見，時間僅有10分鐘，且受理案件多、當事人也多，卻沒有給予發言機會。他說，他的當事人被侵害是2000年，過了26年終於可以站上法庭，且遠從台東北上卻不能講話，他也向當事人表達歉意。

他說，大法官說明會問及兒少性侵案件有何特殊性、與兒少凌虐案件有何不同？他認為應邀請兒童心理專家、醫師來解答，且兒少性侵案當然有特殊性，否則為何澳洲要做研究指出，未成年時期被性侵要經過20幾年才講出來，世界各國針對性侵案也有其他不同做法，例如德國針對兒少被性侵滿30歲才起算時效，也有很多國家是18歲以上才開始算，表示其他國家認為是特殊的。

另外，邱顯智說明法務部提出修正草案「溯及既往」部分，是針對2005年修法之後被侵害、時效尚未完成者，可以另作處遇，但聲請釋憲當事人全是修法之前被侵害、時效已完成者，大法官主要提問是針對這部分，所以邀請刑法專家針對時效過短是否會限制未成年被性侵者的訴訟權問題。

他說，台大教授薛智仁認為會侵害被害人請求國家追訴被告的訴訟權，他說現今不管是大法官解釋、學者都漸漸認為要肯認被害人的訴訟權，否則被害人長出力量去提告時，已過了追訴權時效，被告可以逍遙法外、雙手一攤，時效制度「法律不保障在權利上睡覺之人」，但這些被害人晚上根本都睡不著。

邱顯智指出，另一名鑑定人教授柯耀程則認為，追訴權的長短設計不是重點，重點是在於「知悉」，意即從「知道可以提告」開始起算時效，此與律師主張類似。

台灣光寰協會多位律師，包括蔡尚謙（中）、邱顯智（左）、等人上午前往司法院參加兒少性侵害追訴權釋憲案不公開說明會。記者曾原信／攝影
台灣光寰協會多位律師，包括蔡尚謙（中）、邱顯智（左）、等人上午前往司法院參加兒少性侵害追訴權釋憲案不公開說明會。記者曾原信／攝影

大法官 憲法法庭 憲法訴訟法

延伸閱讀

兒少性侵時效釋憲案！憲法法庭8名大法官合體 律師盼聽見倖存者聲音

兒少性侵案追訴時效釋憲說明會 8名大法官到齊

幼年性侵案追訴時效釋憲案 憲法法庭將開說明會

聯合報社論／美國大法官這一槌，應敲醒台灣五個小矮人

相關新聞

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

台灣中小企業銀行前董事長劉佩真2023年因病住院居家休養期間，涉嫌以不實銷假等手法，詐領薪資及獎金86萬餘元，遭檢方依銀行法特別背信、詐欺取財、偽造文書等罪起訴。新北地方法院今再度開庭，劉佩真律師表示，已經尋得一份台企銀2021年公布的內部居家辦公人員相關管理辦法，預料將成為日後攻防重點。

太子集團超跑豪車拍賣 專屬車牌0603是李添愛妻生日

台北地檢署偵辦太子集團在台詐欺、洗錢案，去年11月查扣停放在和平大苑停車場等地的豪車，囑託行政執行署台北分署公開拍賣33輛名車，堪稱史上最強法拍。其中8輛豪車車牌為「0603」吸引應買人、民眾好奇，據了解，太子集團在台最高領導者李添，習慣以愛妻生日當車牌表達愛意。

釋憲說明會挨批...7被害人被「隔離」不能發言 13律師只能共講10分鐘

憲法法庭宣告憲法訴訟法修正條文違憲後，持續排除拒絕評議三名大法官並作出判決，今就受外界矚目的「兒少性侵案追訴權時效」舉行不公開說明會，但說明會僅給13名訴訟代理人共10分鐘發言時間，且7名聲請人到庭卻被安排在另外的小房間，而毫無發言機會，也引發批評。

兒少性侵追訴權說明會...律師盼公開言詞辯論 倖存者「困難沒被看見」

憲法法庭今就「兒少性侵案追訴權時效案」舉行不公開說明會，8名大法官皆有參與，律師團會後指出法律人「閉門造車」，難以理解被害人需多少時間才能挺身而出提告，希望憲法法庭公開言詞辯論，邀集兒童心理學等專業提供意見，並供大眾檢驗。

為挪出車位…移別人機車違法嗎？律師警示「硬擠」風險：小心挨告

為了讓自己更方便停車，任意移動別人的機車有觸法嗎？律師蘇文俊發布影片，指出亂移動別人機車的風險，包括不小心損壞的賠償與罰單求償，提醒民眾如果要移動他人機車，一定要很小心。

太子集團33輛豪車拍賣得款4億！「馬王、「蛙王」24輛賣出

法務部行政執行署台北分署今執行檢方偵辦太子集團案查扣豪車拍賣會，包括2部超跑「神獸」蛙王PORSCHE 918 SPYDER、馬王Ferrari Laferrari順利拍出；台北分署總計，單日拍定總金額高達4億3662元，拍得金額暫入國庫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。