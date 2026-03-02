快訊

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

聯合報／ 蔣永佑／新北報導

台灣中小企業銀行前董事長劉佩真2023年因病住院居家休養期間，涉嫌以不實銷假等手法，詐領薪資及獎金86萬餘元，遭檢方依銀行法特別背信、詐欺取財、偽造文書等罪起訴。新北地方法院今再度開庭，劉佩真律師表示，已經尋得一份台企銀2021年公布的內部居家辦公人員相關管理辦法，預料將成為日後攻防重點。

劉佩真從第一次開庭便堅持自身清白，認為自己居家辦公依法有據。今天開庭時，其律師指出，檢方認為台企銀內部並無工作人員居家辦公的相關人事規定，事實上台企銀在2021年5月26日，曾公布一份內部文件，規定居家辦公人員工作管理的相關程序，其中對於差勤管理、工作執行和房舍、地點等都有相關規定。

律師同時表示，目前劉佩真已在整理手機中關於當時請、銷假及居家上班的LINE對話與相關資料，但因為比較龐雜，且需劉本人整理，由於此部分恐會在日後交互詰問時使用，因此希望法官能在給2個月時間整理出來後呈交給法院。

今天法官也整理出全案8項爭點，主要聚焦在劉佩真是否在於法無據下，以不法手段詐領薪資及獎金，並造成台企銀損害，及當中是否使相關業務人員登載不實等。

劉佩真1984年進入中國輸出入銀行，自基層做起，2020年升任輸銀理事主席，2023年接下台企銀董事長一職，成為台企銀史上首位女董事長。檢方指控，劉佩真2023年6月經財政部派任台企銀董事長後，未久便因病住院及居家休養共請假91.5日；當中包括17.5日特休、30日全薪病假及44日半薪延長病假，合計約74日，實際至辦公室上班僅30日。

事後，劉卻涉嫌指示台企銀人力資源處邵姓代理處長為其不實銷假69日，誤導台企銀補發薪資14萬餘元及春節獎金6萬餘元，同時未符合領取獎金資格而溢領獎金65萬元，合計詐領薪資及獎金共86萬餘元。

台企銀行前董事長劉佩真（右一）2023年因病住院居家休養期間，涉嫌以不實銷假等手法詐領薪資及獎金86萬餘元一案，新北地院今再度開庭。記者蔣永佑／攝影
台企銀行前董事長劉佩真（右一）2023年因病住院居家休養期間，涉嫌以不實銷假等手法詐領薪資及獎金86萬餘元一案，新北地院今再度開庭。記者蔣永佑／攝影

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

台灣中小企業銀行前董事長劉佩真2023年因病住院居家休養期間，涉嫌以不實銷假等手法，詐領薪資及獎金86萬餘元，遭檢方依銀行法特別背信、詐欺取財、偽造文書等罪起訴。新北地方法院今再度開庭，劉佩真律師表示，已經尋得一份台企銀2021年公布的內部居家辦公人員相關管理辦法，預料將成為日後攻防重點。

