酒駕男暫停路口不滿被按喇叭 持槍恐嚇車主遭起訴

嘉義市黃姓男子被控去年11月間酒駕，因不滿座車暫停路口被莊姓男子駕車鳴按喇叭，下車並持具殺傷力改造手槍抵住莊男腹部恐嚇；嘉檢偵結，依恐嚇等罪嫌起訴。

據嘉義地檢署起訴書，35歲黃男於去年11月14日凌晨在嘉義市一處釣蝦場飲用啤酒及威士忌後，仍駕車行駛於市區道路；於同日清晨時，黃男駕車行經興業東路及南田路口暫停，因車輛影響其他車輛行駛，被莊男駕車鳴按喇叭。

嘉檢表示，黃男不滿遭按喇叭，下車找莊男理論，2人發生激烈口角，黃男竟拿出裝上彈匣的手槍，並以手槍抵住莊男腹部，恫稱「你知道這是什麼嗎？」等語，讓莊男心生畏懼，待黃男離去後，心有餘悸的莊男立即報警處理。

嘉檢說明，警方據報趕抵現場，並在附近路口查獲黃男，且聞到其身上滿身酒氣，即進行酒測，測得酒精濃度達每公升0.65毫克，酒測值超標，並在其車內查扣到1把非制式手槍及制式子彈7顆；槍枝經鑑定，具有殺傷力。

嘉檢表示，黃男坦承酒駕及持槍恐嚇莊男，並辯稱，槍彈為民國104年3月1名黃姓角頭所寄藏，但黃姓角頭已於同年9月遭尋仇槍殺；全案偵結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例的非法寄藏可發射子彈具殺傷力的非制式手槍等罪嫌起訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康