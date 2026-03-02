聽新聞
太子集團超跑豪車拍賣 專屬車牌0603是李添愛妻生日
台北地檢署偵辦太子集團在台詐欺、洗錢案，去年11月查扣停放在和平大苑停車場等地的豪車，囑託行政執行署台北分署公開拍賣33輛名車，堪稱史上最強法拍。其中8輛豪車車牌為「0603」吸引應買人、民眾好奇，據了解，太子集團在台最高領導者李添，習慣以愛妻生日當車牌表達愛意。
33輛豪車中大多是須經車牌競標的特殊數字，如9999、7777、6666，其中9輛車牌為9999，8輛為0603。昨行政執行署台北分署移車至台灣警察專學校，途中吸引民眾圍觀賞車，也好奇車牌數字，今天法拍現場也有多組應買人及車迷提問車牌為何是0603。
據了解，0603確實有特殊意義，太子集團在台最高領導者李添，以妻子楊帥的生日「0603」作為「專屬車牌」表達情意，共計有8輛車牌為0603，車牌車型為Porsche 911 GT3 RS、Porsche 911 DAKER、Porsche 718 SPYDER RS、Porsche 718 Cayman GT4 RS、Porsche 911 TURBO 50 years、 Piaggio Vespa 946 150、Ferrari SF90 SPIDER、Ferrari SF90 STRADALE。
知情人士透露，李添日前來台時，凡要出門車隊規格壯觀，助理均事前安排多名司機駕車，包含賓士的前導車、勞斯萊斯座車及壓車的車輛，令人難以分辨李添實際坐在哪輛座車，另集團收藏的頂級超跑則常借給友人使用。
