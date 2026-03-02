太子集團33輛豪車拍賣得款4億！「馬王、「蛙王」24輛賣出

法務部行政執行署台北分署今執行檢方偵辦太子集團案查扣豪車拍賣會，包括2部超跑「神獸」蛙王PORSCHE 918 SPYDER、馬王Ferrari Laferrari順利拍出；台北分署總計，單日拍定總金額高達4億3662元，拍得金額暫入國庫。

台北分署今在警察專科學校舉辦「檢執聯合打詐，守護正義-太子集團專案拍賣會」，拍賣會吸引高達266組買家熱烈參與競標，2部頂級超跑「神獸」蛙王PORSCHE 918 SPYDER、馬王Ferrari Laferrari各以5600萬元、1億3500萬元拍出，單日拍定總金額高達4億3662元。

台北分署表示，本次拍賣標的為台北地檢署偵辦太子集團陳志等人涉嫌非法吸金及詐欺案所查扣之33輛名車，蛙王、馬王順利拍定外，包含勞斯萊斯、藍寶堅尼等在內的多款名車也受買家青睞，總計有24輛名車成功尋得新車主。

台北分署表示，詐騙與洗錢犯罪嚴重破壞金融秩序與社會互信，政府採取零容忍態度，藉由偵查中即時變價機制，能有效避免扣押物價值因時間而減損，並將拍賣所得價金收歸國庫或作為未來發還被害人之用，實為彰顯司法正義之具體作為。

俗稱「蛙王」Porsche 918 Spyder今天由買家以5600萬元拍定。記者王聖藜／攝影

法拉利「馬王」Ferrari LaFerrari今天以１億3500萬拍定。記者王聖藜／攝影