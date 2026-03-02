聽新聞
知名外匯車商弘達國際謝瑞益 1億3500萬得標法拉利「馬王」
台北地檢署偵辦太子集團在台詐欺、洗錢案，囑託行政執行署台北分署公開拍賣扣押的33輛名車，開放全球買家競標，會場位於台灣警察專學校現場宛如頂級超跑車展，其中，超跑車迷、物流車隊管理林先生，繳50萬元保證金待15歲兒子進場賞車，他們拿出法拉利「馬王」等模型與實體車輛合影，紀錄賞車過程，馬王今由弘達國際汽車、人稱「蟹老闆」謝瑞益，以1億3500萬元拍定。
知名外匯車商弘達國際汽車董事長謝瑞益，有30年銷售經驗，人稱「蟹老闆」，弘達國際YouTube訂閱數達26.8萬，今天謝以1億3500萬元拍定「馬王」。馬王拍賣過程由4名車主喊價13次，其中一名應買人喊價1億1050萬元，謝瑞益一口氣加價950萬元喊價1200萬元，其他應買人繼續加價，謝瑞益最後喊價1億3500萬元拍定。
去年11月北檢查扣停放在和平大苑停車場等地的豪車，囑託行政執行署台北分署估開拍賣33輛名車，堪稱史上最強法拍，豪車昨已從「和平大苑」移駕至台灣警察專學校，今天現場湧入266組超過500人到場，保證金共計1億3300萬元，應買人中除了車商、還有車迷，眾人開心賞車，也持手機直播介紹豪車。
從事GPS、物流管理業的林先生今天6時許帶著15歲兒子從台中北上到警專學校的法拍會場，林父表示，兒子喜歡超跑，特地帶他到現場賞車，家中收藏了很多超跑模型車，今現場超過半數車輛都有模型車。
林父表示，他曾帶兒子帶兒子看澳門看展，也參與超跑活動，如試坐超跑等，今非常開心、震撼，可以一次看到四大神獸等多輛跑車，實屬很不容易的體驗。
林同學平日也會拍攝愛車的相關影片上傳抖音、IG，今拿出法拉利「馬王」Ferrari LaFerrari、Mclaren Senna的模型車拍片，也將製作短影音上傳社群分享經驗。
