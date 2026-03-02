快訊

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國 傳美駐科威特使館遇襲影片曝光

iPhone用戶快搶！Apple Pay綁定JCB信用卡加值Suica送10%回饋 規則一次看

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「如魚得水」：賺錢像喝水一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

知名外匯車商弘達國際謝瑞益 1億3500萬得標法拉利「馬王」

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

台北地檢署偵辦太子集團在台詐欺、洗錢案，囑託行政執行署台北分署公開拍賣扣押的33輛名車，開放全球買家競標，會場位於台灣警察專學校現場宛如頂級超跑車展，其中，超跑車迷、物流車隊管理林先生，繳50萬元保證金待15歲兒子進場賞車，他們拿出法拉利「馬王」等模型與實體車輛合影，紀錄賞車過程，馬王今由弘達國際汽車、人稱「蟹老闆」謝瑞益，以1億3500萬元拍定。

知名外匯車商弘達國際汽車董事長謝瑞益，有30年銷售經驗，人稱「蟹老闆」，弘達國際YouTube訂閱數達26.8萬，今天謝以1億3500萬元拍定「馬王」。馬王拍賣過程由4名車主喊價13次，其中一名應買人喊價1億1050萬元，謝瑞益一口氣加價950萬元喊價1200萬元，其他應買人繼續加價，謝瑞益最後喊價1億3500萬元拍定。

去年11月北檢查扣停放在和平大苑停車場等地的豪車，囑託行政執行署台北分署估開拍賣33輛名車，堪稱史上最強法拍，豪車昨已從「和平大苑」移駕至台灣警察專學校，今天現場湧入266組超過500人到場，保證金共計1億3300萬元，應買人中除了車商、還有車迷，眾人開心賞車，也持手機直播介紹豪車。

從事GPS、物流管理業的林先生今天6時許帶著15歲兒子從台中北上到警專學校的法拍會場，林父表示，兒子喜歡超跑，特地帶他到現場賞車，家中收藏了很多超跑模型車，今現場超過半數車輛都有模型車。

林父表示，他曾帶兒子帶兒子看澳門看展，也參與超跑活動，如試坐超跑等，今非常開心、震撼，可以一次看到四大神獸等多輛跑車，實屬很不容易的體驗。

林同學平日也會拍攝愛車的相關影片上傳抖音、IG，今拿出法拉利「馬王」Ferrari LaFerrari、Mclaren Senna的模型車拍片，也將製作短影音上傳社群分享經驗。

BUGATTI Baby II Vitesse (左)、Ferrari Monza SP2 （右）。記者蕭雅娟／攝影
BUGATTI Baby II Vitesse (左)、Ferrari Monza SP2 （右）。記者蕭雅娟／攝影

超跑車迷林同學攜帶模型車與實體車合影。記者蕭雅娟／攝影
超跑車迷林同學攜帶模型車與實體車合影。記者蕭雅娟／攝影

法拉利「馬王」Ferrari LaFerrari以1億3500萬元拍定。記者蕭雅娟／攝影
法拉利「馬王」Ferrari LaFerrari以1億3500萬元拍定。記者蕭雅娟／攝影

超跑車迷、物流車隊管理林先生帶兒子進場賞車。記者蕭雅娟／攝影
超跑車迷、物流車隊管理林先生帶兒子進場賞車。記者蕭雅娟／攝影

行政執行署台北分署公開拍賣太子集團案遭扣押的33輛名車。記者蕭雅娟／攝影
行政執行署台北分署公開拍賣太子集團案遭扣押的33輛名車。記者蕭雅娟／攝影

法拉利 詐騙 太子集團

延伸閱讀

影／太子集團豪車拍賣會登場 「山豬王」意外流標

1億3500萬元買1輛車！太子集團查扣法拉利「馬王」今拍定

有錢人炫富？這原因逾千萬法拉利超跑占2車格 基隆市府回應了

爭議拖吊業者轉戰桃園 初六機車拖2公里竟索價5萬1000元

相關新聞

1億3500萬元買1輛車！太子集團查扣法拉利「馬王」今拍定

台北地檢署偵辦太子集團跨國詐欺、洗錢案，查扣33輛豪車囑託法務部行政執行署台北分署偵查中即變價，拍賣會今在警察專科學校盛大舉行，俗稱「馬王」的法拉利Ferrari LaFerrari以1億3500萬元天價拍定。

太子集團超跑豪車拍賣 專屬車牌0603是李添愛妻生日

台北地檢署偵辦太子集團在台詐欺、洗錢案，去年11月查扣停放在和平大苑停車場等地的豪車，囑託行政執行署台北分署公開拍賣33輛名車，堪稱史上最強法拍。其中8輛豪車車牌為「0603」吸引應買人、民眾好奇，據了解，太子集團在台最高領導者李添，習慣以愛妻生日當車牌表達愛意。

為挪出車位…移別人機車違法嗎？律師警示「硬擠」風險：小心挨告

為了讓自己更方便停車，任意移動別人的機車有觸法嗎？律師蘇文俊發布影片，指出亂移動別人機車的風險，包括不小心損壞的賠償與罰單求償，提醒民眾如果要移動他人機車，一定要很小心。

太子集團33輛豪車拍賣得款4億！「馬王、「蛙王」24輛賣出

法務部行政執行署台北分署今執行檢方偵辦太子集團案查扣豪車拍賣會，包括2部超跑「神獸」蛙王PORSCHE 918 SPYDER、馬王Ferrari Laferrari順利拍出；台北分署總計，單日拍定總金額高達4億3662元，拍得金額暫入國庫。

知名外匯車商弘達國際謝瑞益 1億3500萬得標法拉利「馬王」

台北地檢署偵辦太子集團在台詐欺、洗錢案，囑託行政執行署台北分署公開拍賣扣押的33輛名車，開放全球買家競標，會場位於台灣警察專學校現場宛如頂級超跑車展，其中，超跑車迷、物流車隊管理林先生，繳50萬元保證金待15歲兒子進場賞車，他們拿出法拉利「馬王」等模型與實體車輛合影，紀錄賞車過程，馬王今由弘達國際汽車、人稱「蟹老闆」謝瑞益，以1億3500萬元拍定。

影／太子集團豪車拍賣會登場 「山豬王」意外流標

去年台北地檢署破獲以陳志為首的「太子集團」，該集團涉嫌非法吸金及詐欺案。在其集團名下查扣的車輛共計33輛，今天上午在警察專科學校進行拍賣，法務部長鄭銘謙等也到場關心拍賣情況，並宣誓打詐決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。