聽新聞
0:00 / 0:00
影／太子集團豪車拍賣會登場 「山豬王」意外流標
去年台北地檢署破獲以陳志為首的「太子集團」，該集團涉嫌非法吸金及詐欺案。在其集團名下查扣的車輛共計33輛，今天上午在警察專科學校進行拍賣，法務部長鄭銘謙等也到場關心拍賣情況，並宣誓打詐決心。
其中最引人注目的是所謂超跑「四大神獸」，包括「山豬王」Bugatti Chiron Sport、「蛙王」Porsche 918 Spyder、「馬王」Ferrari LaFerrari與McLaren P1。
結果「馬王」Ferrari LaFerrari 1億3500萬元拍出、「蛙王」Porsche 918 Spyder以5600萬拍出。「山豬王」Bugatti Chiron Sport與McLaren P1則意外乏人問津而流標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。