影／太子集團豪車拍賣會登場 「山豬王」意外流標

攝影中心／ 記者胡經周／台北報導

去年台北地檢署破獲以陳志為首的「太子集團」，該集團涉嫌非法吸金及詐欺案。在其集團名下查扣的車輛共計33輛，今天上午在警察專科學校進行拍賣，法務部長鄭銘謙等也到場關心拍賣情況，並宣誓打詐決心。

其中最引人注目的是所謂超跑「四大神獸」，包括「山豬王」Bugatti Chiron Sport、「蛙王」Porsche 918 Spyder、「馬王」Ferrari LaFerrari與McLaren P1。

結果「馬王」Ferrari LaFerrari 1億3500萬元拍出、「蛙王」Porsche 918 Spyder以5600萬拍出。「山豬王」Bugatti Chiron Sport與McLaren P1則意外乏人問津而流標。

去年台北地檢署破獲以陳志為首的「太子集團」，該集團涉嫌非法吸金及詐欺案。在其集團名下查扣的車輛共計33輛，今天上午在警察專科學校進行拍賣，其中最昂貴的超跑「四大神獸」中的「山豬王」Bugatti Chiron Sport意外流標。記者胡經周／攝影
去年台北地檢署破獲以陳志為首的「太子集團」，該集團涉嫌非法吸金及詐欺案。在其集團名下查扣的車輛共計33輛，今天上午在警察專科學校進行拍賣，其中最昂貴的超跑「四大神獸」中的「山豬王」Bugatti Chiron Sport意外流標。記者胡經周／攝影

去年台北地檢署破獲以陳志為首的「太子集團」，該集團涉嫌非法吸金及詐欺案。在其集團名下查扣的車輛共計33輛，今天上午在警察專科學校進行拍賣，圖為超跑「四大神獸」中的「馬王」Ferrari LaFerrari（左）與McLaren P1（右）。記者胡經周／攝影
去年台北地檢署破獲以陳志為首的「太子集團」，該集團涉嫌非法吸金及詐欺案。在其集團名下查扣的車輛共計33輛，今天上午在警察專科學校進行拍賣，圖為超跑「四大神獸」中的「馬王」Ferrari LaFerrari（左）與McLaren P1（右）。記者胡經周／攝影

去年台北地檢署破獲以陳志為首的「太子集團」，該集團涉嫌非法吸金及詐欺案。在其集團名下查扣的車輛共計33輛，今天上午在警察專科學校進行拍賣，圖為超跑「四大神獸」中的「山豬王」Bugatti Chiron Sport（左）與「蛙王」Porsche 918 Spyder（右），Bugatti Chiron Sport卻因乏人問津，意外流標。記者胡經周／攝影。記者胡經周／攝影
去年台北地檢署破獲以陳志為首的「太子集團」，該集團涉嫌非法吸金及詐欺案。在其集團名下查扣的車輛共計33輛，今天上午在警察專科學校進行拍賣，圖為超跑「四大神獸」中的「山豬王」Bugatti Chiron Sport（左）與「蛙王」Porsche 918 Spyder（右），Bugatti Chiron Sport卻因乏人問津，意外流標。記者胡經周／攝影。記者胡經周／攝影

去年台北地檢署破獲以陳志為首的「太子集團」，該集團涉嫌非法吸金及詐欺案。在其集團名下查扣的車輛共計33輛，今天上午在警察專科學校進行拍賣。記者胡經周／攝影
去年台北地檢署破獲以陳志為首的「太子集團」，該集團涉嫌非法吸金及詐欺案。在其集團名下查扣的車輛共計33輛，今天上午在警察專科學校進行拍賣。記者胡經周／攝影

去年台北地檢署破獲以陳志為首的「太子集團」，該集團涉嫌非法吸金及詐欺案。在其集團名下查扣的車輛共計33輛，今天上午在警察專科學校進行拍賣，有買家拍到名車後相當開心。記者胡經周／攝影
去年台北地檢署破獲以陳志為首的「太子集團」，該集團涉嫌非法吸金及詐欺案。在其集團名下查扣的車輛共計33輛，今天上午在警察專科學校進行拍賣，有買家拍到名車後相當開心。記者胡經周／攝影

1億3500萬元買1輛車！太子集團查扣法拉利「馬王」今拍定

台北地檢署偵辦太子集團跨國詐欺、洗錢案，查扣33輛豪車囑託法務部行政執行署台北分署偵查中即變價，拍賣會今在警察專科學校盛大舉行，俗稱「馬王」的法拉利Ferrari LaFerrari以1億3500萬元天價拍定。

太子集團超跑豪車拍賣 專屬車牌0603是李添愛妻生日

台北地檢署偵辦太子集團在台詐欺、洗錢案，去年11月查扣停放在和平大苑停車場等地的豪車，囑託行政執行署台北分署公開拍賣33輛名車，堪稱史上最強法拍。其中8輛豪車車牌為「0603」吸引應買人、民眾好奇，據了解，太子集團在台最高領導者李添，習慣以愛妻生日當車牌表達愛意。

為挪出車位…移別人機車違法嗎？律師警示「硬擠」風險：小心挨告

為了讓自己更方便停車，任意移動別人的機車有觸法嗎？律師蘇文俊發布影片，指出亂移動別人機車的風險，包括不小心損壞的賠償與罰單求償，提醒民眾如果要移動他人機車，一定要很小心。

太子集團33輛豪車拍賣得款4億！「馬王、「蛙王」24輛賣出

法務部行政執行署台北分署今執行檢方偵辦太子集團案查扣豪車拍賣會，包括2部超跑「神獸」蛙王PORSCHE 918 SPYDER、馬王Ferrari Laferrari順利拍出；台北分署總計，單日拍定總金額高達4億3662元，拍得金額暫入國庫。

知名外匯車商弘達國際謝瑞益 1億3500萬得標法拉利「馬王」

台北地檢署偵辦太子集團在台詐欺、洗錢案，囑託行政執行署台北分署公開拍賣扣押的33輛名車，開放全球買家競標，會場位於台灣警察專學校現場宛如頂級超跑車展，其中，超跑車迷、物流車隊管理林先生，繳50萬元保證金待15歲兒子進場賞車，他們拿出法拉利「馬王」等模型與實體車輛合影，紀錄賞車過程，馬王今由弘達國際汽車、人稱「蟹老闆」謝瑞益，以1億3500萬元拍定。

