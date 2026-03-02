影／太子集團豪車拍賣會登場 「山豬王」意外流標

去年台北地檢署破獲以陳志為首的「太子集團」，該集團涉嫌非法吸金及詐欺案。在其集團名下查扣的車輛共計33輛，今天上午在警察專科學校進行拍賣，法務部長鄭銘謙等也到場關心拍賣情況，並宣誓打詐決心。

其中最引人注目的是所謂超跑「四大神獸」，包括「山豬王」Bugatti Chiron Sport、「蛙王」Porsche 918 Spyder、「馬王」Ferrari LaFerrari與McLaren P1。

結果「馬王」Ferrari LaFerrari 1億3500萬元拍出、「蛙王」Porsche 918 Spyder以5600萬拍出。「山豬王」Bugatti Chiron Sport與McLaren P1則意外乏人問津而流標。

其中最昂貴的超跑「四大神獸」中的「山豬王」Bugatti Chiron Sport意外流標。記者胡經周／攝影

圖為超跑「四大神獸」中的「馬王」Ferrari LaFerrari（左）與McLaren P1（右）。記者胡經周／攝影

圖為超跑「四大神獸」中的「山豬王」Bugatti Chiron Sport（左）與「蛙王」Porsche 918 Spyder（右），Bugatti Chiron Sport卻因乏人問津，意外流標。記者胡經周／攝影

記者胡經周／攝影