為挪出車位…移別人機車違法嗎？律師警示「硬擠」風險：小心挨告

聯合新聞網／ 綜合報導

蘇文俊律師指出亂移動別人機車的風險。示意圖／ingimage
為了讓自己更方便停車，任意移動別人的機車有觸法嗎？律師蘇文俊發布影片，指出亂移動別人機車的風險，包括不小心損壞的賠償與罰單求償，提醒民眾如果要移動他人機車，一定要很小心。

蘇文俊律師在臉書發布影片，表示很多人為了自己停車方便，移動別人的機車「喬位置」，提醒此行為可能造成問題，例如如果你把他的車移動到損壞了，要負賠償的責任。

此外，蘇文俊也強調，假如你移動他的機車，讓他的車超出停車格之外，導致他被罰錢，他也可以向你求償。所以你如果真的有需求，需要移動他人的機車，「千萬要非常小心」。

「但我只想停車而已，移別人機車沒違法吧？」蘇文俊指出，移車本身沒有違法，只是此行為非常討人厭，而且也會有損壞賠償、違停求償的風險。蘇文俊總結，車子都貼很近，不小心刮到就會出現法律問題了，機車族千萬要注意。

此影片一出，不少網友也紛紛批評「硬擠」停車格的行為，「停車就好好停在有空位的停車格，硬要插進兩台已經停好在停車格內，就很讓人討人厭」、「超討厭亂移車的行為」、「非常討厭，一個停車格就是停一台摩托車，就是有些人就是要硬擠進來」、「一格停一台機車，還是有人硬要擠」。

發現自己機車被人移開原本停車格，導致被開罰單要如何求償？台中地院行政庭長楊文廣表示，當事人可以尋求司法救濟，向法院聲明異議，由法官撤銷罰單，並向移動機車的人請求損害賠償，由法官判處賠償，這是民事責任問題。

