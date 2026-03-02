快訊

1億3500萬元買1輛車！太子集團查扣法拉利「馬王」今拍定

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

台北地檢署偵辦太子集團跨國詐欺、洗錢案，查扣33輛豪車囑託法務部行政執行署台北分署偵查中即變價，拍賣會今在警察專科學校盛大舉行，俗稱「馬王」的法拉利Ferrari LaFerrari以1億3500萬元天價拍定。

此次名車陣容堪稱國內執行機關史上最豪華的一次，焦點為被車界譽為「四大神獸」的頂級超跑包括法國頂級手工跑車Bugatti Chiron Sport、法拉利「馬王」Ferrari LaFerrari、麥拉倫傳奇Mclaren P1以及「蛙王」保時捷Porsche 918 Spyder。

除了「馬王」拍出，俗稱「蛙王」的保時捷Porsche 918 Spyder也以5600萬元拍出，至於Bugatti Chiron Sport、Mclaren P1拍賣時各訂建議拍賣價9500萬元、7000萬元，因乏人問津流標。

今天拍賣會場吸引共266組買家進場，有近500人在競標，法務部長鄭銘謙到場表示，法務部貫徹行政院的政策，始終站在守護正義的第一線，檢、警、調合力打詐、嚴懲不法、強力追索不法所得，專案拍賣會的執行是執法重要成效的展現。

本次拍賣標的物是檢察官偵辦「太子集團」被告陳志等人涉嫌非法吸金及詐欺案所查扣的車輛，共計33輛，其中1輛不明原因引擎無法啟動，正式參與競標的是32輛。

台北地檢署指出，拍賣訊息本月初公告後，每日約有30組人打電話洽詢，詢問度高，台北分署先前特別製作中、英文雙語版車輛介紹短影音讓有意願的買家可在台北分署官方網站或臉書粉絲專頁觀賞。

拍賣活動上午9時起開放民眾登記及閱覽車輛，閱覽車輛時間至10時，應買登記時間則至10時20分，拍賣程10時30分開始，中午過後結束。

法國頂級手工跑車Bugatti Chiron Sport今天流標。記者王聖藜／攝影
法國頂級手工跑車Bugatti Chiron Sport今天流標。記者王聖藜／攝影

俗稱「蛙王」Porsche 918 Spyder由買家以5600萬元拍定。記者王聖藜／攝影
俗稱「蛙王」Porsche 918 Spyder由買家以5600萬元拍定。記者王聖藜／攝影

法拉利「馬王」Ferrari LaFerrari今天以１億3500萬拍定。記者王聖藜／攝影
法拉利「馬王」Ferrari LaFerrari今天以１億3500萬拍定。記者王聖藜／攝影

豪車拍賣會今天吸引266組買家到場應買。記者王聖藜／攝影
豪車拍賣會今天吸引266組買家到場應買。記者王聖藜／攝影

法拉利 法務部 鄭銘謙 麥拉倫 太子集團

中油最貪執行長徐漢千萬賄款全藏辦公室 審了3年半一審宣判日訂了

中油前煉製事業部執行長徐漢被控貪汙，2022年被檢廉調查出涉入8起採購弊案，並搜出2710萬元現金，徐涉案一度被羈押498天，後以500萬元獲釋，此案涉案人數近百人，於橋頭地院審理逾3年半，原定1月30日宣判，因被告人數眾多，橋院裁定改延至3月23日上午宣判，並命徐漢到庭聽判，若未到將逕行拘提。

影／太子集團豪車拍賣會登場 「山豬王」意外流標

去年台北地檢署破獲以陳志為首的「太子集團」，該集團涉嫌非法吸金及詐欺案。在其集團名下查扣的車輛共計33輛，今天上午在警察專科學校進行拍賣，法務部長鄭銘謙等也到場關心拍賣情況，並宣誓打詐決心。

婆推倒媳爭搶孫子 法院判處拘役40日、賠2萬元

吳姓女子與朱姓丈夫分居打離婚官司，幼子跟母親住一起，李姓婆婆前往要將孫子帶回會面，吳女見孩子抗拒，出面阻止，李婦竟將她推倒在地；吳女對婆婆報警提告，台南地院將李婦依傷害罪判處拘役40日，民事部分，台南地院台南簡易庭判李婦要賠償2萬元。可上訴。

怨家產分配不公…他趁哥哥吃豆漿拿刀狂刺8刀 最高法院判關7年定讞

盧姓男子因家產分配與胞兄纏訟，趁哥哥在豆漿店用餐，拿藍波刀朝哥哥的頭、腹連刺8刀，法院審理時他主張哥哥傷勢「其實沒有那麼重」、「全家都有情緒控制」的問題，最高法院依殺人未遂罪判刑7年定讞。

因小失大！桃園男不繳百元停車費「硬拆柵欄開走」2罪起訴

桃園市一名邱姓男子與潘姓男子日前因不願繳納數百元的停車費用，突發奇想採取「人工開道」方式強行離場。邱男徒手將停車場出口的防撞桿舉起致其脫落損壞，掩護潘男駕車逃逸，全程皆被監視器錄下。桃園地檢署近日偵結，認兩人涉犯刑法詐欺得利及毀損罪嫌，依法提起公訴。

