1億3500萬元買1輛車！太子集團查扣法拉利「馬王」今拍定

台北地檢署偵辦太子集團跨國詐欺、洗錢案，查扣33輛豪車囑託法務部行政執行署台北分署偵查中即變價，拍賣會今在警察專科學校盛大舉行，俗稱「馬王」的法拉利Ferrari LaFerrari以1億3500萬元天價拍定。

此次名車陣容堪稱國內執行機關史上最豪華的一次，焦點為被車界譽為「四大神獸」的頂級超跑包括法國頂級手工跑車Bugatti Chiron Sport、法拉利「馬王」Ferrari LaFerrari、麥拉倫傳奇Mclaren P1以及「蛙王」保時捷Porsche 918 Spyder。

除了「馬王」拍出，俗稱「蛙王」的保時捷Porsche 918 Spyder也以5600萬元拍出，至於Bugatti Chiron Sport、Mclaren P1拍賣時各訂建議拍賣價9500萬元、7000萬元，因乏人問津流標。

今天拍賣會場吸引共266組買家進場，有近500人在競標，法務部長鄭銘謙到場表示，法務部貫徹行政院的政策，始終站在守護正義的第一線，檢、警、調合力打詐、嚴懲不法、強力追索不法所得，專案拍賣會的執行是執法重要成效的展現。

本次拍賣標的物是檢察官偵辦「太子集團」被告陳志等人涉嫌非法吸金及詐欺案所查扣的車輛，共計33輛，其中1輛不明原因引擎無法啟動，正式參與競標的是32輛。

台北地檢署指出，拍賣訊息本月初公告後，每日約有30組人打電話洽詢，詢問度高，台北分署先前特別製作中、英文雙語版車輛介紹短影音讓有意願的買家可在台北分署官方網站或臉書粉絲專頁觀賞。

拍賣活動上午9時起開放民眾登記及閱覽車輛，閱覽車輛時間至10時，應買登記時間則至10時20分，拍賣程10時30分開始，中午過後結束。

法國頂級手工跑車Bugatti Chiron Sport今天流標。記者王聖藜／攝影

俗稱「蛙王」Porsche 918 Spyder由買家以5600萬元拍定。記者王聖藜／攝影

法拉利「馬王」Ferrari LaFerrari今天以１億3500萬拍定。記者王聖藜／攝影