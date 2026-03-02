快訊

中油最貪執行長徐漢千萬賄款全藏辦公室 審了3年半一審宣判日訂了

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

中油前煉製事業部執行長徐漢被控貪汙，2022年被檢廉調查出涉入8起採購弊案，並搜出2710萬元現金，徐涉案一度被羈押498天，後以500萬元獲釋，此案涉案人數近百人，於橋頭地院審理逾3年半，原定1月30日宣判，因被告人數眾多，橋院裁定改延至3月23日上午宣判，並命徐漢到庭聽判，若未到將逕行拘提。

徐漢從中油基層一路被提拔至執行長之位，被稱為「油人楷模」，2022年春節前夕，橋頭地檢署發動搜索，在辦公室搜出大筆現金，油人楷模落馬後改被稱為「最貪執行長」。

檢廉調查，徐漢涉入貪瀆的採購案共8案，收賄總金額約1686萬元，另有1000餘萬元現金無法清楚交代來源，辦案人員另從涉案的包商在清查出中油多名幹部也涉收賄，關聯人士約近百人。

徐漢涉貪被起訴後移審橋頭地院，橋院歷經3年多審理，去年中言詞辯論終結，原定半年後也就是今年1月30日宣判，但法官認為被告人數及卷證眾多，製作判決書所需時間較原預期長，另下裁定延長宣判時間。

包含徐漢在內等16名被告，一審宣判時間改為3月23日上午10時許，其中徐漢在內等4名被告，法官要求4人於3月23日宣判當天要到庭聽判，如無正當理由未到庭，將請司法警察逕行拘提。

中油煉製事業部前執行長徐漢涉入8起弊案，橋頭地院預計今年3月23日宣判。本報資料照片
中油煉製事業部前執行長徐漢涉入8起弊案，橋頭地院預計今年3月23日宣判。本報資料照片

台灣中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉貪，辦公室滿滿都是現金，連外套都夾滿2000元大鈔，讓當時偵辦的人員大開眼界。記者張議晨／翻攝
台灣中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉貪，辦公室滿滿都是現金，連外套都夾滿2000元大鈔，讓當時偵辦的人員大開眼界。記者張議晨／翻攝

台灣中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉貪，辦公室滿滿都是現金，讓當時偵辦的人員大開眼界。記者張議晨／翻攝
台灣中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉貪，辦公室滿滿都是現金，讓當時偵辦的人員大開眼界。記者張議晨／翻攝

中油煉製事業部前執行長徐漢涉嫌向業者收回扣，辦公室還藏有小隔間，用來藏收賄的現金。記者張議晨／翻攝
中油煉製事業部前執行長徐漢涉嫌向業者收回扣，辦公室還藏有小隔間，用來藏收賄的現金。記者張議晨／翻攝

中油煉製事業部執行長徐漢涉嫌收賄違法護航業者得標，遭廉檢調於辦公室內搜出2710萬元現金，刷新台灣公務員貪汙史上現金查扣紀錄。圖／翻攝畫面
中油煉製事業部執行長徐漢涉嫌收賄違法護航業者得標，遭廉檢調於辦公室內搜出2710萬元現金，刷新台灣公務員貪汙史上現金查扣紀錄。圖／翻攝畫面

1億3500萬元買1輛車！太子集團查扣法拉利「馬王」今拍定

台北地檢署偵辦太子集團跨國詐欺、洗錢案，查扣33輛豪車囑託法務部行政執行署台北分署偵查中即變價，拍賣會今在警察專科學校盛大舉行，俗稱「馬王」的法拉利Ferrari LaFerrari以1億3500萬元天價拍定。

中油最貪執行長徐漢千萬賄款全藏辦公室 審了3年半一審宣判日訂了

中油前煉製事業部執行長徐漢被控貪汙，2022年被檢廉調查出涉入8起採購弊案，並搜出2710萬元現金，徐涉案一度被羈押498天，後以500萬元獲釋，此案涉案人數近百人，於橋頭地院審理逾3年半，原定1月30日宣判，因被告人數眾多，橋院裁定改延至3月23日上午宣判，並命徐漢到庭聽判，若未到將逕行拘提。

影／太子集團豪車拍賣會登場 「山豬王」意外流標

去年台北地檢署破獲以陳志為首的「太子集團」，該集團涉嫌非法吸金及詐欺案。在其集團名下查扣的車輛共計33輛，今天上午在警察專科學校進行拍賣，法務部長鄭銘謙等也到場關心拍賣情況，並宣誓打詐決心。

婆推倒媳爭搶孫子 法院判處拘役40日、賠2萬元

吳姓女子與朱姓丈夫分居打離婚官司，幼子跟母親住一起，李姓婆婆前往要將孫子帶回會面，吳女見孩子抗拒，出面阻止，李婦竟將她推倒在地；吳女對婆婆報警提告，台南地院將李婦依傷害罪判處拘役40日，民事部分，台南地院台南簡易庭判李婦要賠償2萬元。可上訴。

怨家產分配不公…他趁哥哥吃豆漿拿刀狂刺8刀 最高法院判關7年定讞

盧姓男子因家產分配與胞兄纏訟，趁哥哥在豆漿店用餐，拿藍波刀朝哥哥的頭、腹連刺8刀，法院審理時他主張哥哥傷勢「其實沒有那麼重」、「全家都有情緒控制」的問題，最高法院依殺人未遂罪判刑7年定讞。

因小失大！桃園男不繳百元停車費「硬拆柵欄開走」2罪起訴

桃園市一名邱姓男子與潘姓男子日前因不願繳納數百元的停車費用，突發奇想採取「人工開道」方式強行離場。邱男徒手將停車場出口的防撞桿舉起致其脫落損壞，掩護潘男駕車逃逸，全程皆被監視器錄下。桃園地檢署近日偵結，認兩人涉犯刑法詐欺得利及毀損罪嫌，依法提起公訴。

