聽新聞
0:00 / 0:00
中油最貪執行長徐漢千萬賄款全藏辦公室 審了3年半一審宣判日訂了
中油前煉製事業部執行長徐漢被控貪汙，2022年被檢廉調查出涉入8起採購弊案，並搜出2710萬元現金，徐涉案一度被羈押498天，後以500萬元獲釋，此案涉案人數近百人，於橋頭地院審理逾3年半，原定1月30日宣判，因被告人數眾多，橋院裁定改延至3月23日上午宣判，並命徐漢到庭聽判，若未到將逕行拘提。
徐漢從中油基層一路被提拔至執行長之位，被稱為「油人楷模」，2022年春節前夕，橋頭地檢署發動搜索，在辦公室搜出大筆現金，油人楷模落馬後改被稱為「最貪執行長」。
檢廉調查，徐漢涉入貪瀆的採購案共8案，收賄總金額約1686萬元，另有1000餘萬元現金無法清楚交代來源，辦案人員另從涉案的包商在清查出中油多名幹部也涉收賄，關聯人士約近百人。
徐漢涉貪被起訴後移審橋頭地院，橋院歷經3年多審理，去年中言詞辯論終結，原定半年後也就是今年1月30日宣判，但法官認為被告人數及卷證眾多，製作判決書所需時間較原預期長，另下裁定延長宣判時間。
包含徐漢在內等16名被告，一審宣判時間改為3月23日上午10時許，其中徐漢在內等4名被告，法官要求4人於3月23日宣判當天要到庭聽判，如無正當理由未到庭，將請司法警察逕行拘提。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。