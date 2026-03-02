快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

吳姓女子與朱姓丈夫分居打離婚官司，幼子跟母親住一起，李姓婆婆前往要將孫子帶回會面，吳女見孩子抗拒，出面阻止，李婦竟將她推倒在地；吳女對婆婆報警提告，台南地院將李婦依傷害罪判處拘役40日，民事部分，台南地院台南簡易庭判李婦要賠償2萬元。可上訴。

據了解，70歲李姓婦人是吳姓女子的婆婆，吳女與朱姓丈夫育有一子，兩人目前分居，正在台灣高等法院台南分院打離婚訴訟，幼子與母親住在一起；雙方就未成年子女會面交往成立調解，約定父親方得於每月奇數周的周六上午10時30分起至台南高鐵站接兒子外出或接回同住。

判決書指出，李婦於2024年8月31日上午10時許，前往吳姓媳婦台南市安南區住處，要將孫子抱出，吳女上前阻止，雙方發生拉扯；李婦將孫子放下，徒手將吳女推開，致吳女跌坐在地，受有尾椎疼痛、右大腿瘀青等傷害，台南地院依傷害罪將李婦判處拘役40日，全案上訴中。

吳女再對婆婆提出侵權損害賠償訴訟指出，當時是因幼子激烈抗拒被帶走，她希望能以緩慢漸進方式，等幼子情緒穩定後再讓對方探視，但李婦卻強闖要將孩子強行抱走，她才上前阻止；李婦徒手將她推倒，已該當故意侵害他人身體法益。

吳女表示，李婦在她與朱姓丈夫婚姻關係存在期間，屢對她冷言冷語，如今更為搶奪幼子，不顧親權人權利、意願，蠻橫粗暴為之，致她深怕未來仍有遭到不當對待可能，已造成她精神壓力，她請求李婦應賠償50萬元。

李婦反駁，吳女未依調解內容配合交付未成年子女，每次以孫子沒有回台北意願為由阻撓；事發當天是約定的會面交往時間，吳女片面要求他們到住家接，她與兒子接受無理要求，卻在吳女家門口等候約半小時，吳女才開門。

李婦指出，吳女不但不准他們進屋，還以私闖民宅為由報警，等警察離開後才讓孫子走出家門，她抱起孫子，吳女卻衝出要求她不准抱；她右手放下孫子，以較無力的左手與吳女發生拉扯推擠，吳女拉到她手臂上的衣服，衣服鬆開導致吳女站立不穩跌坐在地。

李婦認為，她沒有傷害吳女的故意，吳女罔顧她與孫子直系血親關係，惡意阻撓會面交往，會發生爭搶情形實肇因於吳女，吳女就損害發生有過失，應免除她的賠償責任。

法院勘驗現場監視器，當時爭搶糾紛已告一段落，李婦才以其左手抵住吳女右肩處往外推，與李婦證詞顯有不同；李婦執意出手推開吳女，致吳女跌坐在地受有體傷，吳女依身體權受損害為由求償，自屬有據。考量吳女為會計、李婦為護理師，精神慰撫金以2萬元為適當。

李姓婆婆前往要將孫子帶回會面，吳姓媳婦見孩子抗拒，出面阻止，李婦竟將她推倒在地，吳女報警提出刑民事訴訟。本報資料照片
幼兒園長之子毛畯珅午休摸女童下體5次 媽媽、合夥人要一起賠225萬

他將賓士車送維修保養…5個月後行駛中起火 怒告維修廠索賠35萬敗訴

不滿判決…女醫寄假金條到法官住家 法院判4月:暗諷並威脅

丈夫交出備用鑰匙…婆婆進屋「好心」打理 人妻怒:內衣褲全被重摺

怨家產分配不公…他趁哥哥吃豆漿拿刀狂刺8刀 最高法院判關7年定讞

盧姓男子因家產分配與胞兄纏訟，趁哥哥在豆漿店用餐，拿藍波刀朝哥哥的頭、腹連刺8刀，法院審理時他主張哥哥傷勢「其實沒有那麼重」、「全家都有情緒控制」的問題，最高法院依殺人未遂罪判刑7年定讞。

婆推倒媳爭搶孫子 法院判處拘役40日、賠2萬元

吳姓女子與朱姓丈夫分居打離婚官司，幼子跟母親住一起，李姓婆婆前往要將孫子帶回會面，吳女見孩子抗拒，出面阻止，李婦竟將她推倒在地；吳女對婆婆報警提告，台南地院將李婦依傷害罪判處拘役40日，民事部分，台南地院台南簡易庭判李婦要賠償2萬元。可上訴。

因小失大！桃園男不繳百元停車費「硬拆柵欄開走」2罪起訴

桃園市一名邱姓男子與潘姓男子日前因不願繳納數百元的停車費用，突發奇想採取「人工開道」方式強行離場。邱男徒手將停車場出口的防撞桿舉起致其脫落損壞，掩護潘男駕車逃逸，全程皆被監視器錄下。桃園地檢署近日偵結，認兩人涉犯刑法詐欺得利及毀損罪嫌，依法提起公訴。

張國煒出招撤換「遺囑執行人」 解密背後千億遺產攻防戰

長榮集團創辦人張榮發過世10年，即便2024年法院判決二房獨子張國煒勝訴，確認遺囑有效、預計可獨得140億元遺產，但至今海外百億資產仍「看得到吃不到」。張國煒近期大動作聲請更換4名遺囑執行人，甚至親自出庭痛批。究竟法律上的「遺囑執行人」權力有多大？張國煒推薦前立委孫大千、會計師事務所長傅文芳接手，背後隱藏什麼法理與商業布局？

他將賓士車送維修保養…5個月後行駛中起火 怒告維修廠索賠35萬敗訴

蔡姓男子將賓士車送到郭姓男子的維修廠保養維修，取車後行駛5個月車輛卻在馬路上起火燃燒，他認為是維修廠疏失，提告索賠35萬元；郭反駁起火燃燒位置不是他維修處理部分，蔡取車行駛數個月都沒問題，事故與他無關，台南地院台南簡易庭駁回蔡的告訴。可上訴。

不滿判決…女醫寄假金條到法官住家 法院判4月:暗諷並威脅

蔡姓女醫師疑不滿陳姓法官對她與前夫的刑事案件判決，竟以紅包袋裝「假金條」，寫上「內有鉅款」，再寄到法官私人住家，由法官吳姓妻子收到，吳妻害怕報警；台南地院審理時，蔡女矢口否認犯行稱信件根本不是她寄的，仍依違反個人資料保護法判刑4月。可上訴。

