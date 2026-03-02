快訊

今年元宵節可見血月 象徵天地失調？命理師：磁場紊亂宜待室內

驚悚影像曝！北市大都會客運輾斃6旬婦 駕駛指視線死角：非故意肇逃

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

怨家產分配不公…他趁哥哥吃豆漿拿刀狂刺8刀 最高法院判關7年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

盧姓男子因家產分配與胞兄纏訟，趁哥哥在豆漿店用餐，拿藍波刀朝哥哥的頭、腹連刺8刀，法院審理時他主張哥哥傷勢「其實沒有那麼重」、「全家都有情緒控制」的問題，最高法院殺人未遂罪判刑7年定讞。

另外，盧犯強制罪部分一、二審均判處3月得易科罰金之刑，且為不得上訴第三審之罪，因此已經確定。

盧（41歲）已婚、從事醫療器材業，他因認為胞兄分得較多的家產而心生不滿，胞兄訴請他返還贈與物，法院判決胞兄勝訴確定後，胞兄也聲請強制執行獲准。

法院2024年4月16日下午，派員會同盧的胞兄與兩名員警前往新北市新店一處地下停車場，查封盧停放該處的轎車。盧看到胞兄拿手機依執行人員指示將轎車拖吊過程拍照存證，不斷逼近胞兄且數度以肩膀頂撞他，再從後腰際取出1把廚刀比劃，胞兄驚懼，奔逃呼喊，事後聲請法院核發家暴保護令，命盧遠離他至少500公尺。

盧自認從小遭哥哥欺負，2024年10月10日凌晨攜帶1把藍波刀，在新北市新店區某豆漿店，趁哥哥低頭吃東西時，猝然刺擊對方腰腹部、大腿8刀。胞兄被送醫急救，倖免於難。　　

一審認為，盧對房產分配執念甚深，即便房地曾經父子三人商定分配方式，胞兄也已依約給付款項給盧，盧仍執著於過去曾經討論的分配版本，並對房價的不同認知，產生心理落差，自認受到不公對待，才引發不滿。

一審指盧的行為動機雖非出於純粹惡意，但主觀上仍具有強烈報復情緒，屬計畫性報復，且手段凶殘，不宜輕縱，依殺人未遂罪判刑7年、強制罪判3月得易科罰金之刑。

檢察官上訴，認為盧有妨害自由犯罪紀錄，盧對手足犯殺人未遂罪，對人身安全造成重大危害，應加重其刑。高院二審開庭時，盧希望法官調查「哥哥的傷勢沒有那麼嚴重」。

盧也向法院表示，因哥哥對他提告又聲請強制執行，造成他精神壓力，無法像一般人控制衝動，他在法庭上自爆全家人都有這方面的問題。二審審理之後仍維持一審判決。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

新北市盧姓男子因家產分配問題與胞兄纏訟，趁哥哥在豆漿店用餐時，拿藍波刀朝哥哥的頭、腹連刺8刀。圖／聯合報系資料照片
新北市盧姓男子因家產分配問題與胞兄纏訟，趁哥哥在豆漿店用餐時，拿藍波刀朝哥哥的頭、腹連刺8刀。圖／聯合報系資料照片

最高法院 強制執行 殺人未遂

延伸閱讀

幼兒園長之子毛畯珅午休摸女童下體5次 媽媽、合夥人要一起賠225萬

恐怖情人！跟蹤復合不成 男竟持水果刀刺殺女方被判刑5年2月

25萬賭債惹殺機！宜蘭水泥工持藍波刀狠殺債主44刀慘死 遭重判14年

高雄男嗆殺法院院長、檢察官 太歲頭上動土下場超慘下場曝光

相關新聞

怨家產分配不公…他趁哥哥吃豆漿拿刀狂刺8刀 最高法院判關7年定讞

盧姓男子因家產分配與胞兄纏訟，趁哥哥在豆漿店用餐，拿藍波刀朝哥哥的頭、腹連刺8刀，法院審理時他主張哥哥傷勢「其實沒有那麼重」、「全家都有情緒控制」的問題，最高法院依殺人未遂罪判刑7年定讞。

婆推倒媳爭搶孫子 法院判處拘役40日、賠2萬元

吳姓女子與朱姓丈夫分居打離婚官司，幼子跟母親住一起，李姓婆婆前往要將孫子帶回會面，吳女見孩子抗拒，出面阻止，李婦竟將她推倒在地；吳女對婆婆報警提告，台南地院將李婦依傷害罪判處拘役40日，民事部分，台南地院台南簡易庭判李婦要賠償2萬元。可上訴。

因小失大！桃園男不繳百元停車費「硬拆柵欄開走」2罪起訴

桃園市一名邱姓男子與潘姓男子日前因不願繳納數百元的停車費用，突發奇想採取「人工開道」方式強行離場。邱男徒手將停車場出口的防撞桿舉起致其脫落損壞，掩護潘男駕車逃逸，全程皆被監視器錄下。桃園地檢署近日偵結，認兩人涉犯刑法詐欺得利及毀損罪嫌，依法提起公訴。

張國煒出招撤換「遺囑執行人」 解密背後千億遺產攻防戰

長榮集團創辦人張榮發過世10年，即便2024年法院判決二房獨子張國煒勝訴，確認遺囑有效、預計可獨得140億元遺產，但至今海外百億資產仍「看得到吃不到」。張國煒近期大動作聲請更換4名遺囑執行人，甚至親自出庭痛批。究竟法律上的「遺囑執行人」權力有多大？張國煒推薦前立委孫大千、會計師事務所長傅文芳接手，背後隱藏什麼法理與商業布局？

他將賓士車送維修保養…5個月後行駛中起火 怒告維修廠索賠35萬敗訴

蔡姓男子將賓士車送到郭姓男子的維修廠保養維修，取車後行駛5個月車輛卻在馬路上起火燃燒，他認為是維修廠疏失，提告索賠35萬元；郭反駁起火燃燒位置不是他維修處理部分，蔡取車行駛數個月都沒問題，事故與他無關，台南地院台南簡易庭駁回蔡的告訴。可上訴。

不滿判決…女醫寄假金條到法官住家 法院判4月：暗諷並威脅

蔡姓女醫師疑不滿陳姓法官對她與前夫的刑事案件判決，竟以紅包袋裝「假金條」，寫上「內有鉅款」，再寄到法官私人住家，由法官吳姓妻子收到，吳妻害怕報警；台南地院審理時，蔡女矢口否認犯行稱信件根本不是她寄的，仍依違反個人資料保護法判刑4月。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。