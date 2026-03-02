因小失大！桃園男不繳百元停車費「硬拆柵欄開走」2罪起訴

桃園市一名邱姓男子與潘姓男子日前因不願繳納數百元的停車費用，突發奇想採取「人工開道」方式強行離場。邱男徒手將停車場出口的防撞桿舉起致其脫落損壞，掩護潘男駕車逃逸，全程皆被監視器錄下。桃園地檢署近日偵結，認兩人涉犯刑法詐欺得利及毀損罪嫌，依法提起公訴。

起訴書指出，47歲邱男與33歲潘男去年10月16日下午前往桃園市八德區一處由物管公司經營的停車場停車，兩人明知該停車場規定必須先至繳費機結清款項，待系統感應使出口防撞桿自動上升後始得離去，卻因心生貪念，意圖不勞而獲，共同合謀毀損設備以逃避繳費義務。

過程中，先由邱男下車徒手施力強行將停車場出口的防撞桿舉起，導致該設備脫落且功能喪失，無法正常運作，潘男則趁著邱男製造出的空間缺口，迅速駕駛車輛逕行離去，兩人聯手「技術性」逃票，成功詐得新台幣445元的停車費不法利益。

正當2人以為神不知鬼不覺的離開後，停車場管理員林男事後巡視現場，發現防撞桿遭到破壞且有車輛異常離場，隨即調閱監控影像並報警處理。

經檢方調查，邱、潘具有犯意聯絡與行為分擔，屬於共同正犯，其行為不僅造成物管公司財產損害，更涉及以詐術獲取財產上不法利益，依刑法詐欺得利罪、毀損罪將2人起訴；針對2人所詐得的445元不法所得，則請求法院宣告沒收或追徵其價額。