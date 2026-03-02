快訊

今年元宵節可見血月 象徵天地失調？命理師：磁場紊亂宜待室內

驚悚影像曝！北市大都會客運輾斃6旬婦 駕駛指視線死角：非故意肇逃

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

因小失大！桃園男不繳百元停車費「硬拆柵欄開走」2罪起訴

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

桃園市一名邱姓男子與潘姓男子日前因不願繳納數百元的停車費用，突發奇想採取「人工開道」方式強行離場。邱男徒手將停車場出口的防撞桿舉起致其脫落損壞，掩護潘男駕車逃逸，全程皆被監視器錄下。桃園地檢署近日偵結，認兩人涉犯刑法詐欺得利及毀損罪嫌，依法提起公訴。

起訴書指出，47歲邱男與33歲潘男去年10月16日下午前往桃園市八德區一處由物管公司經營的停車場停車，兩人明知該停車場規定必須先至繳費機結清款項，待系統感應使出口防撞桿自動上升後始得離去，卻因心生貪念，意圖不勞而獲，共同合謀毀損設備以逃避繳費義務。

過程中，先由邱男下車徒手施力強行將停車場出口的防撞桿舉起，導致該設備脫落且功能喪失，無法正常運作，潘男則趁著邱男製造出的空間缺口，迅速駕駛車輛逕行離去，兩人聯手「技術性」逃票，成功詐得新台幣445元的停車費不法利益。

正當2人以為神不知鬼不覺的離開後，停車場管理員林男事後巡視現場，發現防撞桿遭到破壞且有車輛異常離場，隨即調閱監控影像並報警處理。

經檢方調查，邱、潘具有犯意聯絡與行為分擔，屬於共同正犯，其行為不僅造成物管公司財產損害，更涉及以詐術獲取財產上不法利益，依刑法詐欺得利罪、毀損罪將2人起訴；針對2人所詐得的445元不法所得，則請求法院宣告沒收或追徵其價額。

桃園一名邱姓男子徒手將停車場出口的防撞桿舉起致其脫落損壞，掩護潘姓友人駕車逃逸，2人被依刑法詐欺得利及毀損罪嫌起訴。圖為桃園地檢署／記者周嘉茹攝影
桃園一名邱姓男子徒手將停車場出口的防撞桿舉起致其脫落損壞，掩護潘姓友人駕車逃逸，2人被依刑法詐欺得利及毀損罪嫌起訴。圖為桃園地檢署／記者周嘉茹攝影

停車場 停車費

延伸閱讀

他將賓士車送維修保養…5個月後行駛中起火 怒告維修廠索賠35萬敗訴

25萬賭債惹殺機！宜蘭水泥工持藍波刀狠殺債主44刀慘死 遭重判14年

超商店員眼尖通報　桃園警跨分局40分鐘逮2移工車手

輪框磨地噴火花！失竊車國道狂飆20公里 國道警拔槍生擒醉漢

相關新聞

怨家產分配不公…他趁哥哥吃豆漿拿刀狂刺8刀 最高法院判關7年定讞

盧姓男子因家產分配與胞兄纏訟，趁哥哥在豆漿店用餐，拿藍波刀朝哥哥的頭、腹連刺8刀，法院審理時他主張哥哥傷勢「其實沒有那麼重」、「全家都有情緒控制」的問題，最高法院依殺人未遂罪判刑7年定讞。

婆推倒媳爭搶孫子 法院判處拘役40日、賠2萬元

吳姓女子與朱姓丈夫分居打離婚官司，幼子跟母親住一起，李姓婆婆前往要將孫子帶回會面，吳女見孩子抗拒，出面阻止，李婦竟將她推倒在地；吳女對婆婆報警提告，台南地院將李婦依傷害罪判處拘役40日，民事部分，台南地院台南簡易庭判李婦要賠償2萬元。可上訴。

因小失大！桃園男不繳百元停車費「硬拆柵欄開走」2罪起訴

桃園市一名邱姓男子與潘姓男子日前因不願繳納數百元的停車費用，突發奇想採取「人工開道」方式強行離場。邱男徒手將停車場出口的防撞桿舉起致其脫落損壞，掩護潘男駕車逃逸，全程皆被監視器錄下。桃園地檢署近日偵結，認兩人涉犯刑法詐欺得利及毀損罪嫌，依法提起公訴。

張國煒出招撤換「遺囑執行人」 解密背後千億遺產攻防戰

長榮集團創辦人張榮發過世10年，即便2024年法院判決二房獨子張國煒勝訴，確認遺囑有效、預計可獨得140億元遺產，但至今海外百億資產仍「看得到吃不到」。張國煒近期大動作聲請更換4名遺囑執行人，甚至親自出庭痛批。究竟法律上的「遺囑執行人」權力有多大？張國煒推薦前立委孫大千、會計師事務所長傅文芳接手，背後隱藏什麼法理與商業布局？

他將賓士車送維修保養…5個月後行駛中起火 怒告維修廠索賠35萬敗訴

蔡姓男子將賓士車送到郭姓男子的維修廠保養維修，取車後行駛5個月車輛卻在馬路上起火燃燒，他認為是維修廠疏失，提告索賠35萬元；郭反駁起火燃燒位置不是他維修處理部分，蔡取車行駛數個月都沒問題，事故與他無關，台南地院台南簡易庭駁回蔡的告訴。可上訴。

不滿判決…女醫寄假金條到法官住家 法院判4月：暗諷並威脅

蔡姓女醫師疑不滿陳姓法官對她與前夫的刑事案件判決，竟以紅包袋裝「假金條」，寫上「內有鉅款」，再寄到法官私人住家，由法官吳姓妻子收到，吳妻害怕報警；台南地院審理時，蔡女矢口否認犯行稱信件根本不是她寄的，仍依違反個人資料保護法判刑4月。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。