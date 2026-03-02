他將賓士車送維修保養…5個月後行駛中起火 怒告維修廠索賠35萬敗訴

蔡姓男子將賓士車送到郭姓男子的維修廠保養維修，取車後行駛5個月車輛卻在馬路上起火燃燒，他認為是維修廠疏失，提告索賠35萬元；郭反駁起火燃燒位置不是他維修處理部分，蔡取車行駛數個月都沒問題，事故與他無關，台南地院台南簡易庭駁回蔡的告訴。可上訴。

蔡姓男子提起侵權行為損害賠償訴訟指出，2023年2月20日他將賓士轎車送到郭姓男子的汽車維修廠維修後，同年7月28日開車行經台南市安平區平通路580巷與慶平路路口時，車輛竟起火燃燒，消防局火災鑑識報告書載明為「引擎室油管脫落」所致，顯見郭有維修之疏失。

蔡主張，他的車輛價值19萬8000元、車輛拖吊費用2000元，及車輛毀損而向第三人承租代步車輛花費15萬元（以30日計算、每日5000元），受到共35萬元損害，依侵權行為法律關係請求郭賠償給付35萬元。

郭姓男子主張，蔡的車輛引擎抖動不順，先至其他維修廠檢查，判定為汽車進氣總成漏氣導致，2023年2月3日才委託他尋找二手車進汽門總成零件並幫忙拆裝；依據消防局鑑定報告，車輛起火燃燒位置並非他維修處理部分，且蔡取車行駛近半年皆無問題，事故與維修廠無關。

法院依據消防局鑑定報告指出，起火車輛燃燒範圍僅侷限於車頭引擎室附近，研判起火處為車輛引擎室後方中段附近處，研判排除因「自然發火」及「車輛電氣因素」等因素，起火原因以「車輛機械因素」引起火災可能性最大；對此認定，蔡與郭均不爭執。

蔡姓男子聲請具有乙級汽工證照的陳姓證人，陳雖質疑郭姓男子僅更換1個噴油嘴油封，確定是噴油嘴油封維修不慎而導致火燒車；但法院認為，其說法與鑑定報告照片及內容所呈現情形有出入，且陳承認未曾對保養維修過該車輛，對賓士車維修亦未累積豐富維修經驗。

法院認定，陳的說法實屬率斷，蔡亦無提出其他證據或事證足以佐證其證述，難謂有據，無從採認；蔡既無法證明車輛起火燃燒乃因郭維修不慎所造成，亦未提出其他證據證明因郭其他故意或過失行為所致，不符合侵權行為成立要件，請求賠償均屬無據，應予駁回。