不滿判決…女醫寄假金條到法官住家 法院判4月：暗諷並威脅

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

蔡姓女醫師疑不滿陳姓法官對她與前夫的刑事案件判決，竟以紅包袋裝「假金條」，寫上「內有鉅款」，再寄到法官私人住家，由法官吳姓妻子收到，吳妻害怕報警；台南地院審理時，蔡女矢口否認犯行稱信件根本不是她寄的，仍依違反個人資料保護法判刑4月。可上訴。

據了解，蔡姓女醫師與擔任副院長醫師的郭姓前夫離婚後有多起訴訟，曾任台南地院庭長、目前是台灣高等法院台南分院的陳姓法官審理過兩人案件，並由他判決確定；蔡女雖然正式製作筆錄時均否認犯行，但曾向專案人員表達司法遇到有權勢的人就判無罪，她十分不滿。

判決書指出，蔡姓女醫師與郭姓前夫的刑事案件，由陳姓法官判決確定後，蔡女竟以不詳方式取得法官私人台南市安平區住家地址，並準備內裝有「假金條」（塑膠材質）1塊的紅包袋，紅包袋外觀印刷「內有鉅款」字樣，裝入白色信封袋內。

蔡女在信封外以剪貼紙條方式，於收件人地址欄及收件人欄位處，分別黏貼法官地址以及「陳XX 法官收」， 未署名並張貼郵票，以郵寄方式在2022年2月15日中午12時許將信件寄到法官家中；陳的吳姓妻子下班返家收信，感覺安全遭受威脅，通報警方。

台南市刑警大隊循線查出蔡女涉案，2023年7月20日前往住處搜索，起出印有「黃金萬兩」字樣假金條3個，與寄給法官的假金條外觀，包括字樣、顏色、形狀等幾近相同；警方採集蔡女指紋及唾液，與寄給法官信件上郵票的生物跡證微物比對，確認DNA型別相符。

合議庭審理時，蔡女否認犯行，辯稱信件不是她寄的，陳姓法官收受信件沒有受到任何損害，假金條文具店都有賣，與她無關；警方採集指紋及唾液未經她同意，強制採證是違法取證，且警方採集樣本後存放長達26日始送檢測，恐已汙染或變質，鑑定結果失真，證物也可能遭移花接木。

合議庭認定，警方持檢察官鑑定許可書採集蔡女指紋及唾液，不需要經過蔡女同意，若樣本汙染應導致無法檢測，而非使DNA型別重組質變成另一人DNA序列；依據警方查獲的假金條款式，以及郵票檢出的9組DNA型別，綜合客觀事證，認定信件為蔡女所寄。

合議庭認為，蔡女明知陳姓法官為承辦其案件法官，且居住地址攸關住居安寧，涉及私人生活領域而具高度隱私性，卻寄送裝有假金條信件至法官個人居所地址；行為除有暗諷法官收受賄賂、涉嫌貪瀆外，更是以實際行動對法官及其家屬傳達「我知道你家住哪」訊息。

合議庭審酌，蔡女行為對法官及其家屬施加極大精神壓力，嚴重破壞住居安寧人格法益，具有損害陳姓法官人格利益主觀意圖，所為亦足生損害；兼衡其犯後矢口否認犯行態度，犯罪動機、目的、手段、身分等，依犯非公務機關非法利用個人資料罪，處有期徒刑4月。

蔡姓女醫師疑不滿陳姓法官對她與前夫的刑事案件判決，竟以紅包袋裝「假金條」，寫上「內有鉅款」，再寄到法官私人住家。本報資料照片
醫師 法官

