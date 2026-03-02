聽新聞
科技執法！國道未繫安全帶 AI抓逾5千件

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導

<a href='/search/tagging/2/國道' rel='國道' data-rel='/2/106404' class='tag'><strong>國道</strong></a>公路警察局去年九月一至三日展開交通大執法，在全線四十七個熱點同步運用AI儀器監測和路檢等方式取締未繫安全帶，三天專案期間共計取締二一五八件，平均每兩分鐘就可查獲一件。圖／國道公路警察局提供
國道公路警察局去年九月一至三日展開交通大執法，在全線四十七個熱點同步運用AI儀器監測和路檢等方式取締未繫安全帶，三天專案期間共計取締二一五八件，平均每兩分鐘就可查獲一件。圖／國道公路警察局提供

開車上高速公路繫安全帶納入法規廿八年，違規人數仍超乎想像。國道警方表示，近四年國道取締未繫安全帶每年均超過十萬件，研究顯示未繫安全帶車禍時被拋出車外是有繫妥安全帶者卅倍，致死率極高，警方前年起添增ＡＩ自動辨識系統，提升執法強度，希望降低事故死傷。

去年二月十八日，國道一號台中豐原路段發生一輛休旅車遭猛烈撞擊失控翻覆，車內二人疑似未繫安全帶，翻覆過程中被拋出車外。警方事後ＰＯ出事發影像「繫與不繫一念之間，你的生命由你決定」，示警安全帶重要性，引發熱議。

政府一九九七年強制規定「小客車」駕駛人及前座乘客行駛「高速公路或快速道路」須繫安全帶，二○○一年擴大「各類汽車」駕駛人及前座乘客行駛「所有道路」均應繫安全帶，二○一一年再修法增訂「小型車後座乘客」強制規範，之後陸續又針對營業大客車、計程車等增訂相關規定。

國道警方統計，二○二一年疫情期間，高速公路有廿人在事故中因未繫安全帶喪命，占總車禍死亡人數約三成，當年警方取締未繫安全帶八萬四千多件，平均每天約二三○件；隔年提高執法強度，取締達十八萬件，此後連兩年取締約十六萬，去年件數下降，仍超過十萬件；去年九月三天專案大執法取締二一五八件，平均每二分鐘查獲一件。

警方說，未繫安全帶罰則越來越高，許多民眾仍未遵守，分析原因，可能認為被警察抓到機率低，且坐在車裡自覺被保護，未意識到繫安全帶是為了保護自己，非應付稽查。

許多駕駛人為規避取締未正確繫安全帶，如僅繫上半身不繫腰腹，或以夾扣讓安全帶過鬆，或為解除警示音買「消音扣」插入安全帶插座。警方說，這些違規行為會在意外發生時讓安全帶失去保護作用。

警方指出，高速公路年年都有人因未繫安全帶在事故中被拋出車外喪命，員警動態蒐證困難度高，傳統作法是在跨越橋上用單眼相機拍照取證，或不定期在匝道口攔檢。

前年十月起，警方在國道一號湖口路段新增固定式科技輔助設備，由ＡＩ過濾未繫安全帶違規樣態，自動擷取影像存檔，再由員警過濾篩選舉發；該系統會隨經驗累積深度學習，提升辨識精準度，初期架設十個月就開出超過五千張未繫安全帶罰單。

警方後來再增添廿七套移動式ＡＩ辨識系統，機動性選擇適當跨越橋位置取締未依規定使用安全帶。限於車內後座私密性高，舉發多為駕駛和前座乘客，後座取締仍以攔檢為主。

