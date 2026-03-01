25萬賭債惹殺機！宜蘭水泥工持藍波刀狠殺債主44刀慘死 遭重判14年

宜蘭一名25歲簡姓水泥工因積欠邱姓男子賭債無力償還，竟在談判時持預藏的藍波刀，對邱男瘋狂砍刺44刀奪命。宜蘭地方法院由國民法官法庭審理後，認為簡男手段殘忍且犯後未見悔意，日前依殺人罪判處有期徒刑14年，全案仍可上訴。

判決指出，簡姓被告於2024年間就曾因積欠邱姓男子債務，不堪高額利息負擔，由其父親出面代為清償。不料簡男未記取教訓，去年初的過年期間跟隨邱男前往賭博，欠下25萬元，因邱男多次催討並揚言要到簡男家中討債，簡男在壓力下萌生殺機。

去年4月7日晚間，簡男佯稱要清償借款，卻暗藏凶器，約邱男在冬山鄉武淵村國道5號高架橋下空地見面，雙方抵達現場後，簡男持平日置於車內的藍波刀下車，並坐進邱男車內的副駕駛座。過程中一言不合，簡男突持刀朝邱男的胸頸、腹背及臀部猛刺，邱男全身受有44處穿刺傷，傷及心臟與右肺，因出血性休克慘死車內。

案發後，邱男與家人失聯，其妻女隨即報警協尋。警方於4月9日中午在橋下空地發現邱男座車，赫然見到邱男陳屍後座，死狀極為悽慘，脖子幾乎被斷開。警方隔天循線將簡男逮捕歸案，全案經檢察官偵查起訴，移送宜蘭地院由國民法官參與審判。

法庭指出，簡男針對人體要害揮刺44刀，手段極其兇殘，剝奪被害人生命造成家屬的母親、妻子與子女痛失至親，且犯後未顯悔意，未能與家屬達成和解或賠償。綜合考量簡男無前科紀錄、智識程度正常及生活狀況等因素，國民法官法庭最終投票決定，判處簡男有期徒刑14年，沒收犯案工具藍波刀。