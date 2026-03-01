彰化法拍元宵將登場 多筆4拍不動產吸睛

法務部行政執行署彰化分署將於 3月3日元宵節辦理聯合拍賣會，此次拍賣物件包括農地、透天厝等，還有多筆不動產已進入4拍，即是特別變賣程序後的減價拍賣，價格相當具有吸引力。

彰化分署表示，其中最吸睛的是一筆位於南投市彰南路二段巷內一棟4層樓透天厝及增建持分，底價合計約60萬元，等同一輛轎車價格馬上躋身「有房一族」。該標的義務人因滯欠營業稅遭移送執行，查封物件為4層樓鋼筋混凝土造建物（含未辦保存登記增建部分）之持分二分之一，總面積約328.67 平方公尺。雖然本次拍賣不含土地且拍定後不點交，且有漏水、壁癌等狀況，但因標的已進入4拍，底價仍極具吸引力。對於熟悉法拍市場或有意與共有人協調的投資客來說，仍是極佳進場機會。

另一筆同樣位於南投市標的，其使用分區為「第一種商業區」，雖然現況是供不特定人通行使用，拍定後不點交，但底價僅 190 萬元，換算每坪單價極低，目前標的也已進入4拍。

彰化分署表示，本次聯合拍賣會將於 3月 3 日下午 3 時在分署拍賣室開標，有意參與的民眾可採現場投標或通訊投標，通訊投標信封須於開標日前一日寄達「510945 員林郵局第 203 號信箱」。想了解更多拍賣資訊或查看不動產 360 度環景照片，也可至彰化分署官網查詢。