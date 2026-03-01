快訊

爆炸、警笛聲不斷！以色列再空襲德黑蘭「心臟地帶」 伊朗首都濃煙滾滾

世界盃男籃／打了三節好球 中華隊浪費11分領先遭中國逆轉

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化法拍元宵將登場 多筆4拍不動產吸睛

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導

法務部行政執行署彰化分署將於 3月3日元宵節辦理聯合拍賣會，此次拍賣物件包括農地、透天厝等，還有多筆不動產已進入4拍，即是特別變賣程序後的減價拍賣，價格相當具有吸引力

彰化分署表示，其中最吸睛的是一筆位於南投市彰南路二段巷內一棟4層樓透天厝及增建持分，底價合計約60萬元，等同一輛轎車價格馬上躋身「有房一族」。該標的義務人因滯欠營業稅遭移送執行，查封物件為4層樓鋼筋混凝土造建物（含未辦保存登記增建部分）之持分二分之一，總面積約328.67 平方公尺。雖然本次拍賣不含土地且拍定後不點交，且有漏水、壁癌等狀況，但因標的已進入4拍，底價仍極具吸引力。對於熟悉法拍市場或有意與共有人協調的投資客來說，仍是極佳進場機會。

另一筆同樣位於南投市標的，其使用分區為「第一種商業區」，雖然現況是供不特定人通行使用，拍定後不點交，但底價僅 190 萬元，換算每坪單價極低，目前標的也已進入4拍。

彰化分署表示，本次聯合拍賣會將於 3月 3 日下午 3 時在分署拍賣室開標，有意參與的民眾可採現場投標或通訊投標，通訊投標信封須於開標日前一日寄達「510945 員林郵局第 203 號信箱」。想了解更多拍賣資訊或查看不動產 360 度環景照片，也可至彰化分署官網查詢。

法務部行政執行署彰化分署將於 3月3日元宵節辦理聯合拍賣會，此次拍賣物件包括農地、透天厝等，還有多筆不動產已進入4拍。圖／彰化分署提供
法務部行政執行署彰化分署將於 3月3日元宵節辦理聯合拍賣會，此次拍賣物件包括農地、透天厝等，還有多筆不動產已進入4拍。圖／彰化分署提供

法拍 法務部 彰化 吸引力

延伸閱讀

彰化家扶愛心燈籠義賣「神秘客」再現蹤 疑低調捐款6萬元

影／宜蘭梅花湖旁民宅深夜大火！老翁逃出 不知女兒受困燒成焦屍

財產申報大公開 總統理財 青睞基金

外國人北市買不動產最愛大安區 信義房屋分析關鍵

相關新聞

彰化法拍元宵將登場 多筆4拍不動產吸睛

法務部行政執行署彰化分署將於 3月3日元宵節辦理聯合拍賣會，此次拍賣物件包括農地、透天厝等，還有多筆不動產已進入4拍，即是特別變賣程序後的減價拍賣，價格相當具有吸引力。

公司逃漏稅3員工當人頭觸法...法官：迫於地位順從主管安排 宣告緩刑

基隆承攬東岸停車場營運的前業者，填製不實會計憑證逃漏稅捐，並由楊姓、黃姓和陳姓員工當人頭，充當交易對象公司負責人。法官審酌3人因地位順從公司主管安排觸法，且都無前科，分判應執行拘役50、95、115天，緩刑2年。

台灣汽車玻璃台中廠員工陳屍汙水槽 勞檢處要求停工將罰最高30萬

台灣汽車玻璃公司台中廠雇用的陳姓員工，被發現在蓄水池從事加氯錠作業過程中墜落至3到5公尺深的池內，今天被發現時已死亡；台中市勞檢處已派員實施職業災害檢查，要求事業單位停工改善，如查事業單位有違反職業安全衛生法，將處3萬以上30萬元以下罰鍰，並視違法情節移送司法機關參辦。

暗扣房租、職員薪水54萬 澎湖女會計螞蟻搬家遭判刑

澎湖縣裴姓女子於2022年1月至2023年7月擔任某保健作物生產合作社會計，短短半年利用管領門市現金之際，以「螞蟻搬家」方式暗扣陳姓老闆須支付的部分房租、職員薪水、買機車等金錢，侵占54萬餘元，被法院判處2年徒刑，老闆提求償勝訴。

下班秒酒駕釀禍 花蓮鳳林偵查佐酒測超標遭記大過送辦

花蓮縣警察局鳳林分局1名王姓偵查佐昨晚酒後駕車，在台9線鳳林鎮路段追撞前車，所幸未釀傷亡。經酒測值達0.63mg/L，已涉公共危險罪，分局記1大過並調整服務地區，強調酒駕零容忍。

高雄男嗆殺法院院長、檢察官 太歲頭上動土下場超慘下場曝光

高雄市葉姓男子去年6月打電話恐嚇高雄地院院長和女檢察官，被雄檢依恐嚇罪嫌羈押獲准，一、二審法院審理後，認為葉不僅恐嚇法院院長及檢察官，還涉嫌恐嚇台鐵鳳山站站務員，依恐嚇罪各判6月，合併執行1年2月，得易科罰金確定，葉去年6月羈押至今，多次聲請交保也被駁回，已羈押8個月，尚未獲釋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。