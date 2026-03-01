快訊

公司逃漏稅3員工當人頭觸法...法官：迫於地位順從主管安排 宣告緩刑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆承攬東岸停車場營運的前業者，填製不實會計憑證逃漏稅捐，並由楊姓、黃姓和陳姓員工當人頭，充當交易對象公司負責人。法官審酌3人因地位順從公司主管安排觸法，且都無前科，分判應執行拘役50、95、115天，緩刑2年。

判決指出，楊姓、黃姓和陳姓被告都是原東岸停車場營運業者雇用的員工，公司蘇姓負責人、蘇姓財務主管、羅姓會計主管和林姓會計人員，基於填製不實會計憑證，以不正當方法讓逃漏稅捐犯意，安排3人擔任虛偽「交易對象」商號的人頭負責人。

林姓會計人員接受上級指示，填製不實統一發票充當公司進項憑證使用，並向稅捐機關申報扣抵銷項稅額，藉以逃漏營業稅額，損害稅捐稽徵機關稅捐稽徵與管理正確、公平性。

法官查出，楊姓、黃姓和陳姓被告幫助逃漏稅捐犯行，分別各為8、19和33案，審酌3人因經濟地位，順從主管安排觸法。兼衡坦承犯行，公司在稅捐稽徵機關察覺後，也依指示完納，減輕對課稅公平及正確性危害等情狀，每案處拘役30日。楊應執行50日，黃應執行95日，陳應執行115日。如易科罰金，以1千元折算1日。

法官指出，3名被告應是一時失慮觸法，犯後坦承犯行，堪認確有悔意，經偵審程序及判刑宣告，應知所警惕，無再犯之虞，故在聽取檢察官意見，認以暫不執行為適當，宣告緩刑2年。判決確定之日起1年內，應完成法治教育課程3場次，緩刑期間付保護管束，全案可上訴。

基隆市楊姓、黃姓和陳姓員工接受公司安排充當人頭觸法。基隆地院法官審酌3人因地位順從公司主管安排觸法，且都無前科，分判應執行拘役50、95、115天，緩刑2年。聯合報資料照

統一發票 主管 法官

