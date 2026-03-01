台灣汽車玻璃台中廠員工陳屍汙水槽 勞檢處要求停工將罰最高30萬

台灣汽車玻璃公司台中廠雇用的陳姓員工，被發現在蓄水池從事加氯錠作業過程中墜落至3到5公尺深的池內，今天被發現時已死亡；台中市勞檢處已派員實施職業災害檢查，要求事業單位停工改善，如查事業單位有違反職業安全衛生法，將處3萬以上30萬元以下罰鍰，並視違法情節移送司法機關參辦。

台中市消防局今天上午10時50分獲報，梧棲區自立三街需救護，派遣第四大隊、轄區梧棲分隊等共計4單位，出動各式消防車7輛、消防人員14名，現場由組員王文暉擔任指揮官。

據報1名員工進行污水槽加藥作業後失聯，消防局獲報後立即趕往現場救援。1名63歲男性員工疑似於進行加藥作業時掉落污水槽內，經抽除部份槽內污水後發現疑似失聯者、已明顯死亡，中午12時28分協助將遺體移置污水槽外安全處，後續交由員警處理。

台中市勞檢處表示，據調查，今天早上6時35分，台灣汽車玻璃公司位於梧棲區自立三街廠房，所僱陳姓勞工在蓄水池從事加氯錠作業過程中墜落至池內，深度約3到5公尺，中午12點29分經消防局尋獲陳男已明顯死亡之職業災害，災害發生詳細原因尚待查明。

台灣汽車玻璃公司台中廠雇用的陳姓員工，被發現在蓄水池從事加氯錠作業過程中墜落至池內，今天被發現時已死亡。圖／台中市消防局提供