暗扣房租、職員薪水54萬 澎湖女會計螞蟻搬家遭判刑

澎湖縣裴姓女子於2022年1月至2023年7月擔任某保健作物生產合作社會計，短短半年利用管領門市現金之際，以「螞蟻搬家」方式暗扣陳姓老闆須支付的部分房租、職員薪水、買機車等金錢，侵占54萬餘元，被法院判處2年徒刑，老闆提求償勝訴。

澎湖地方法院判決指出，裴姓女子於2022年1月22日至2023年7月20日擔任某保健作物生產合作社會計，卻於離職前半年，利用職務管領門市現金的機會，暗中多領陳姓老闆要支付職員的薪水、購買機車費或多匯房租，再暗中扣下部分金額。

之後，陳姓老闆發現裴女螞蟻搬家的侵占門市現金行為提告侵占，並認裴女侵占74萬3268元，提出民事損害賠償及10萬元慰撫金。

案經澎湖地院審理，依據陳男提出的帳戶支領、提匯情況，認裴女僅侵占54萬3268元，2月13日判處裴女須賠償陳姓業者。