竹監管理員為受刑人夾帶香菸茶葉 二審判4年半

中央社／ 記者劉世怡台北1日電

新竹監獄戒護科前蔣姓管理員涉夾帶違禁品入監，助洪姓受刑人取得香菸與茶葉轉售牟利。一審依貪污罪判蔣4年6月徒刑，二審日前駁回上訴，仍判4年6月，可上訴。

判決書指出，蔣男2013年起任職新竹監獄管理員，2021年12月接任中央台助勤，負責受刑人管理、接見、送入物品處理等。

根據判決書，2021年間，洪男服刑期間請人代購違禁品香菸、茶葉，輾轉由蔣姓管理員夾帶入監交給洪男，蔣姓管理員獲現金謝禮新台幣6000元。

2022年初，洪男再請人購菸60條，而蔣姓管理員協助藏於合作社推車內，利用他人推貨時夾帶交付，洪男再高價轉售圖利，事後還給蔣男3.6萬元紅包。

一審新竹地院審酌，蔣男任職監所管理員期間，違法收受洪男賄款，違背職務夾帶物品入監，助洪男獲取香菸、茶葉牟利，嚴重損害官箴與獄政管理制度，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪判蔣男4年6月徒刑、褫奪公權4年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審表示，因蔣男僅針對科刑部分上訴，因此僅就原審科刑妥適與否進行審理。

二審合議庭認為，原審科刑並無違誤，2月25日駁回上訴，仍維持蔣男4年6月徒刑、褫奪公權4年。還可上訴。

此外，新竹監獄之前表示，蔣男事發後已請辭離職，為防類似事件再發生，有關受刑人管理員等職務輪調，已從不定期改為強制2年輪調1次。

高雄男嗆殺法院院長、檢察官 太歲頭上動土下場超慘下場曝光

高雄市葉姓男子去年6月打電話恐嚇高雄地院院長和女檢察官，被雄檢依恐嚇罪嫌羈押獲准，一、二審法院審理後，認為葉不僅恐嚇法院院長及檢察官，還涉嫌恐嚇台鐵鳳山站站務員，依恐嚇罪各判6月，合併執行1年2月，得易科罰金確定，葉去年6月羈押至今，多次聲請交保也被駁回，已羈押8個月，尚未獲釋。

台灣汽車玻璃台中廠員工陳屍汙水槽 勞檢處要求停工將罰最高30萬

台灣汽車玻璃公司台中廠雇用的陳姓員工，被發現在蓄水池從事加氯錠作業過程中墜落至3到5公尺深的池內，今天被發現時已死亡；台中市勞檢處已派員實施職業災害檢查，要求事業單位停工改善，如查事業單位有違反職業安全衛生法，將處3萬以上30萬元以下罰鍰，並視違法情節移送司法機關參辦。

暗扣房租、職員薪水54萬 澎湖女會計螞蟻搬家遭判刑

澎湖縣裴姓女子於2022年1月至2023年7月擔任某保健作物生產合作社會計，短短半年利用管領門市現金之際，以「螞蟻搬家」方式暗扣陳姓老闆須支付的部分房租、職員薪水、買機車等金錢，侵占54萬餘元，被法院判處2年徒刑，老闆提求償勝訴。

下班秒酒駕釀禍 花蓮鳳林偵查佐酒測超標遭記大過送辦

花蓮縣警察局鳳林分局1名王姓偵查佐昨晚酒後駕車，在台9線鳳林鎮路段追撞前車，所幸未釀傷亡。經酒測值達0.63mg/L，已涉公共危險罪，分局記1大過並調整服務地區，強調酒駕零容忍。

巨業BRT司機被控到站不開門放人 一審拘役二審逆轉判無罪

台中市周姓男子是巨業客運的BRT司機，前年初執勤時被劉姓乘客指控，雙方因行車、關門速度發生口角、推擠後，周明知劉欲在該站下車，但仍逕自關閉車門，讓劉無法下車，劉提告妨害自由，一審判劉拘役10天、緩刑2年，二審逆轉，認定周主觀無妨害自由犯意，判無罪，全案確定。

民眾黨1日北高終點站機車橫擋路中惹怨 警方查證「違停」將開罰

台灣民眾黨創黨主席柯文哲昨天與黨工舉辦1日北高單車挑戰，車隊於今天凌晨3時46分許抵達高雄二二八和平紀念公園，但有民眾早在車隊抵達前，就發現公園前的中正四路，被以私人機車停在路中間「擋路」，且無人援交管，警方調查後，確認該活動有申請路權，但車輛已屬「違停」，將對駕駛開罰。

