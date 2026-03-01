下班秒酒駕釀禍 花蓮鳳林偵查佐酒測超標遭記大過送辦

花蓮縣警察局鳳林分局1名王姓偵查佐昨晚酒後駕車，在台9線鳳林鎮路段追撞前車，所幸未釀傷亡。經酒測值達0.63mg/L，已涉公共危險罪，分局記1大過並調整服務地區，強調酒駕零容忍。

昨晚7時許，地點在鳳林鎮台9線221公里北上、明展加油站旁路段，王員開車由南往北直行，疑似車速過快煞車不及，追撞前方1輛白色休旅車，撞擊力道猛烈，王員車頭全毀，遭撞車輛則是後車廂凹陷。

警消到場後，發現30歲王員及對方58歲林姓駕駛與車上乘客均無受困，僅受輕傷，經初步處置後送鳳榮醫院治療。經酒測，王員酒測值為0.63mg/L，已達刑責標準，林姓駕駛則無酒駕，全案依公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦。

據了解，30歲王員在鳳林分局服務約2年，當日曾出勤，表定晚間7時下班，事故也發生於7時許，分局將釐清是否涉及勤務中飲酒情形，並全面檢討相關管理機制。

鳳林分局長劉玉祥強調，對員警酒駕絕不護短，行政責任部分除已記王員1大過，並調整服務地區外，也將追究相關幹部考核監督責任，從重議處；另對受傷民眾及車損部分，分局將主動協助後續理賠，未來將持續強化紀律教育與風紀管理，維護警察形象與社會信賴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花蓮縣警察局鳳林分局1名王姓偵查佐昨晚酒後駕車，在台9線鳳林鎮路段追撞前車，分局懲處記1大過並調整服務地區。圖／民眾提供

