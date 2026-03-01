快訊

伊朗爆戰火！1張機票跟房子一樣貴 大馬士革飛上海傳天價「2540萬」

海綿也擦不乾淨？達人用廚房1物就能清除水龍頭水垢「快速恢復光澤」

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄男嗆殺法院院長、檢察官 太歲頭上動土下場超慘下場曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄市葉姓男子去年6月打電話恐嚇高雄地院院長和女檢察官，被雄檢依恐嚇罪嫌羈押獲准，一、二審法院審理後，認為葉不僅恐嚇法院院長及檢察官，還涉嫌恐嚇台鐵鳳山站站務員，依恐嚇罪各判6月，合併執行1年2月，得易科罰金確定，葉去年6月羈押至今，多次聲請交保也被駁回，已羈押8個月，尚未獲釋。

判決指出，葉男因傷害案件被高雄地檢署承辦檢察官起訴，案件移審法院後，葉男聲請承辦股書記官迴避被駁回，因此心生不滿。

去年6月16日，葉男接連撥打電話到高雄地院、高雄地檢署，向接電話的書記官恫稱，揚言要買兇對院長蔡國卿不利，並要殺害孫姓女檢察官。

由於葉男態度囂張、惡劣，院檢不敢大意，隨即由檢察官分案，指揮警方調閱通聯追查，並在同月19日，逮捕葉男歸案，依觸犯恐嚇罪涉案情節重大及有反覆實施之虞，聲請法院羈押獲准。

檢方偵辦時，發現葉男不僅恐嚇院長、女檢察官，去年5月他因不滿台鐵鳳山站人員，同月18日打電話至鳳山站恐嚇站務員，當時站方隨即報警提告，檢方依恐嚇罪嫌對葉男提起公訴，移審後法院裁定續押。

高雄地院審理時，葉男辯稱他打電話是為了要發洩情緒，想罵人，並未恐嚇院長、檢察官局台鐵站務員，且他打電話時，也不是院長、女檢察官接聽，不構成恐嚇。

但法官認為，恐嚇罪並不以直接向被害人本人表示為限，行為人如以加害被恐嚇者生命、身體之事告知第三人，間接使被恐嚇者知情而心生畏懼，仍與恐嚇罪相符。

法官審酌葉男電話中明確提及「你叫院長小心一點，我100萬元已經準備好了」、「叫檢察官小心一點，有人要開槍打死他，殺死他只要100萬元」、「你們下班小心一點，我會砍你們、殺你們」，確實已構成恐嚇，各判刑6月，合併執行1年2月，得易科罰金。

葉男不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為地院判刑無誤，維持原審刑度確定。

葉男涉案後被羈押，他曾聲請交保，但法官考量他連續打電話恐嚇，內容提及砍殺、買兇殺人等，有反覆實施之虞，加上他有多起暴力紀錄，嚴重危害社會治安，交保聲請均駁回。

今年1月他上訴二審後，高雄高分院於1月初裁定續押3個月，他再度聲請交保也被駁回，目前仍在押中。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

檢察官

延伸閱讀

檢察官林渝鈞放高利貸收押 基檢發聲明「違法亂紀絕不容忍」

涉放高利貸等罪 檢察官林渝鈞收押

這輩子已害死3條命 殺保全員判無期定讞他聲請再審：非有意殺人

檢察官林渝鈞涉放高利貸 全盤否認又刪除手機對話滅證 裁定收押禁見

相關新聞

高雄男嗆殺法院院長、檢察官 太歲頭上動土下場超慘下場曝光

高雄市葉姓男子去年6月打電話恐嚇高雄地院院長和女檢察官，被雄檢依恐嚇罪嫌羈押獲准，一、二審法院審理後，認為葉不僅恐嚇法院院長及檢察官，還涉嫌恐嚇台鐵鳳山站站務員，依恐嚇罪各判6月，合併執行1年2月，得易科罰金確定，葉去年6月羈押至今，多次聲請交保也被駁回，已羈押8個月，尚未獲釋。

暗扣房租、職員薪水54萬 澎湖女會計螞蟻搬家遭判刑

澎湖縣裴姓女子於2022年1月至2023年7月擔任某保健作物生產合作社會計，短短半年利用管領門市現金之際，以「螞蟻搬家」方式暗扣陳姓老闆須支付的部分房租、職員薪水、買機車等金錢，侵占54萬餘元，被法院判處2年徒刑，老闆提求償勝訴。

下班秒酒駕釀禍 花蓮鳳林偵查佐酒測超標遭記大過送辦

花蓮縣警察局鳳林分局1名王姓偵查佐昨晚酒後駕車，在台9線鳳林鎮路段追撞前車，所幸未釀傷亡。經酒測值達0.63mg/L，已涉公共危險罪，分局記1大過並調整服務地區，強調酒駕零容忍。

巨業BRT司機被控到站不開門放人 一審拘役二審逆轉判無罪

台中市周姓男子是巨業客運的BRT司機，前年初執勤時被劉姓乘客指控，雙方因行車、關門速度發生口角、推擠後，周明知劉欲在該站下車，但仍逕自關閉車門，讓劉無法下車，劉提告妨害自由，一審判劉拘役10天、緩刑2年，二審逆轉，認定周主觀無妨害自由犯意，判無罪，全案確定。

民眾黨1日北高終點站機車橫擋路中惹怨 警方查證「違停」將開罰

台灣民眾黨創黨主席柯文哲昨天與黨工舉辦1日北高單車挑戰，車隊於今天凌晨3時46分許抵達高雄二二八和平紀念公園，但有民眾早在車隊抵達前，就發現公園前的中正四路，被以私人機車停在路中間「擋路」，且無人援交管，警方調查後，確認該活動有申請路權，但車輛已屬「違停」，將對駕駛開罰。

不爽排假！「登步部隊」上兵逾假不歸 判決出爐代價超大

桃園呂姓男子2023年間前往陸軍裝甲584旅「登步部隊」服志願役，卻因排休假問題不爽，休假離營後逾假不歸，3天後遭幹部逮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。