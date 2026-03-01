高雄男嗆殺法院院長、檢察官 太歲頭上動土下場超慘下場曝光

高雄市葉姓男子去年6月打電話恐嚇高雄地院院長和女檢察官，被雄檢依恐嚇罪嫌羈押獲准，一、二審法院審理後，認為葉不僅恐嚇法院院長及檢察官，還涉嫌恐嚇台鐵鳳山站站務員，依恐嚇罪各判6月，合併執行1年2月，得易科罰金確定，葉去年6月羈押至今，多次聲請交保也被駁回，已羈押8個月，尚未獲釋。

判決指出，葉男因傷害案件被高雄地檢署承辦檢察官起訴，案件移審法院後，葉男聲請承辦股書記官迴避被駁回，因此心生不滿。

去年6月16日，葉男接連撥打電話到高雄地院、高雄地檢署，向接電話的書記官恫稱，揚言要買兇對院長蔡國卿不利，並要殺害孫姓女檢察官。

由於葉男態度囂張、惡劣，院檢不敢大意，隨即由檢察官分案，指揮警方調閱通聯追查，並在同月19日，逮捕葉男歸案，依觸犯恐嚇罪涉案情節重大及有反覆實施之虞，聲請法院羈押獲准。

檢方偵辦時，發現葉男不僅恐嚇院長、女檢察官，去年5月他因不滿台鐵鳳山站人員，同月18日打電話至鳳山站恐嚇站務員，當時站方隨即報警提告，檢方依恐嚇罪嫌對葉男提起公訴，移審後法院裁定續押。

高雄地院審理時，葉男辯稱他打電話是為了要發洩情緒，想罵人，並未恐嚇院長、檢察官局台鐵站務員，且他打電話時，也不是院長、女檢察官接聽，不構成恐嚇。

但法官認為，恐嚇罪並不以直接向被害人本人表示為限，行為人如以加害被恐嚇者生命、身體之事告知第三人，間接使被恐嚇者知情而心生畏懼，仍與恐嚇罪相符。

法官審酌葉男電話中明確提及「你叫院長小心一點，我100萬元已經準備好了」、「叫檢察官小心一點，有人要開槍打死他，殺死他只要100萬元」、「你們下班小心一點，我會砍你們、殺你們」，確實已構成恐嚇，各判刑6月，合併執行1年2月，得易科罰金。

葉男不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為地院判刑無誤，維持原審刑度確定。

葉男涉案後被羈押，他曾聲請交保，但法官考量他連續打電話恐嚇，內容提及砍殺、買兇殺人等，有反覆實施之虞，加上他有多起暴力紀錄，嚴重危害社會治安，交保聲請均駁回。

今年1月他上訴二審後，高雄高分院於1月初裁定續押3個月，他再度聲請交保也被駁回，目前仍在押中。