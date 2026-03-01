巨業BRT司機被控到站不開門放人 一審拘役二審逆轉判無罪

台中市周姓男子是巨業客運的BRT司機，前年初執勤時被劉姓乘客指控，雙方因行車、關門速度發生口角、推擠後，周明知劉欲在該站下車，但仍逕自關閉車門，讓劉無法下車，劉提告妨害自由，一審判劉拘役10天、緩刑2年，二審逆轉，認定周主觀無妨害自由犯意，判無罪，全案確定。

檢警調查，周姓男子是巨業交通公司的BRT司機，前年1月初駕駛310區2路線公車，劉姓乘客在西區台灣大道的科博館站上車後，劉原本欲在晉江寮站刷卡下車，但劉因不滿行駛期間，周的行車及關門速度，雙方有口角與推擠。

劉姓乘客指控，周姓司機明知他欲在該站下車，卻操作車門開關，將公車車門關閉，劉先大喊「我要下車」，隨即轉身回頭伸手戳向周，還稱「聽到沒有、我要下車」，周則回應「不要攻擊我，我會告傷害，這裡都有錄影、錄音」，周在靜宜大學站停車後報警，劉指控周涉犯妨害自由。

台中地院勘驗當時車內監視器後，認定案發時，劉已大聲向周告知欲下車，但仍在同時間操作公車儀表板關閉車門，強行將劉載往下一站，有涉犯強制罪的直接故意，判拘役10天，可易科罰金，緩刑2年，另提供60小時義務勞務。

周姓司機不服上訴台中高分院，仍主張當時背對乘客，且服務對象不只一人，沒聽清楚當時乘客的說話，因已確認乘客都已下車，所以就要行駛到下一站，雖然開關車門的速度讓乘客覺得快，但平時工作就是如此，沒有故意不讓下車。

台中高分院勘驗影片後認定，有兩名乘客已陸續下車，劉在事隔3秒後才轉身欲下車，但當時車門已緩緩關起，劉才大喊「我要下車」，此時公車已啟動，且劉在周開車進站，停妥車輛、打開車門時，都沒有轉身要下車的動作，認定周沒有妨害乘客下車自由的犯意，改判無罪，全案確定。