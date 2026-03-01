民眾黨1日北高終點站機車橫擋路中惹怨 警方查證「違停」將開罰

台灣民眾黨創黨主席柯文哲昨天與黨工舉辦1日北高單車挑戰，車隊於今天凌晨3時46分許抵達高雄二二八和平紀念公園，但有民眾早在車隊抵達前，就發現公園前的中正四路，被以私人機車停在路中間「擋路」，且無人援交管，警方調查後，確認該活動有申請路權，但車輛已屬「違停」，將對駕駛開罰。

民眾昨夜在Threads社群平台發文，影片拍攝時間距離柯文哲一行人抵達還有3小時，畫面中可見一輛機車直接停在二二八和平紀念公園前的中正四路上，該機車幾乎「橫立」於路中央，車尾僅放一根弱光的紅色指揮棒，現場卻無人指揮交管。

貼文網友往前發現路被遮雨棚擋住，只好繞道而行，不滿發文指「民眾黨辦活動能將私用車橫躺路中間嗎？強迫所有高雄市民玩S型路考。現場沒看到任何一位交通指揮人員。」發文引起網友熱議，有網友質疑該活動是否申請路權。

對此，鹽埕警分局今天查證後，確認該機車違規，經查影片車輛違停於路中，且無相關人員在場管制，雖有申請路權，但機車停放位置仍屬違規，警方將審慎檢視畫面，根據法規要件依法處理，最開可處1200元罰鍰。