桃園東門溪變泡泡河！加油站春節偷排廢水最高可罰3百萬

桃園電子報／ 桃園電子報

S 66986170 0
位於三民路二段的加油站附設洗車場未妥善處理洗車廢水。圖：環保局提供

桃園市桃園區三民路與日光路口旁南崁溪上游東門溪河段今（18）日中午出現大量泡沫情形，引發民眾關注。環保局接獲通報後立即派員前往稽查，經溯源追查，確認污染源為位於三民路二段的加油站附設洗車場未妥善處理洗車廢水所致，已依《水污染防治法》第30條依法告發，最高可處300萬元罰鍰，並命其限期改善。

S 66986172 0
桃園區三民路與日光路口旁南崁溪上游東門溪河段出現大量泡沫。圖：環保局提供

環保局表示，今日中午接獲民眾及在地議員反映，指稱南崁溪上游東門溪溪面出現大量泡沫。稽查人員到場後，發現溪旁雨水箱涵持續排出泡沫狀廢水，立即展開溯源追查。經逐段清查排水路徑，確認泡沫來源為三民路二段的加油站附設洗車場。該場所將洗車後產生之含泡沫廢水，未經妥善收集與處理，即排入側溝並流入溪內，已違反水污染防治相關規定。

環保局指出，洗車廢水含有界面活性劑等成分，若未經處理即排放，除造成溪面泡沫影響觀感外，亦可能對水體水質及生態環境造成衝擊。業者應設置並正常操作廢水處理設備，確保排放水質符合標準後始得排放。針對該案，除依法告發外，亦要求業者全面檢視污染防治設施，防止類似情形再次發生。

環保局強調，執法沒有假期，即便春節期間仍有稽查人員留守待命，持續監控各類可能污染行為，不肖業者切勿心存僥倖。呼籲各事業單位應落實自主管理，定期檢查污染防治設備，若發現故障或操作異常，應立即改善，避免污染擴散。民眾如發現污染情事，可撥打1999市民服務專線或0800-066666公害陳情專線，均提供24小時受理服務，環保局會即時派員查處。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園東門溪變泡泡河！加油站春節偷排廢水最高可罰3百萬

