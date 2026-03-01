快訊

不爽排假！「登步部隊」上兵逾假不歸 判決出爐代價超大

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園呂姓男子2023年間前往陸軍裝甲584旅「登步部隊」服志願役，卻因排休假問題不爽，休假離營後逾假不歸，3天後遭幹部逮回，桃園地院原以通常程序審理，呂於準備程序自白，改簡判依陸海空軍刑法的離去職役罪，判5月徒刑，得易科罰金15萬元，可上訴。

起訴指出，現年24歲呂姓男子於2023年6月12日入伍，在陸軍裝甲第584旅聯兵三營火力連服役，擔任上兵。呂男休假離營後，本應於2024年10月24日晚間24時收假返回新竹縣湖口營區，但因他對單位內部排假事宜不滿，竟因此萌生乾脆不幹的意圖，在無任何正當理由下，時間一到並未按時歸營。

呂男逾假不歸後，所屬584旅隨即於當天發布離營通報，並由桃園憲兵隊立案移送偵辦；軍方與家屬聯繫並多方找尋，直到同年月27日下午5時30分單位幹部會同相關人員前往呂男桃園住處，才將躲藏在家的呂男順利帶回營。

桃園地院準備程序時，呂男自白犯罪，表示是一時衝動才逾假不歸。法官認為，軍人肩負保家衛國重任，紀律為軍旅之魂，呂男僅因不滿假勤安排便擅離職守，嚴重影響軍隊管理及職役秩序。

本案原以通常程序審理，因為呂男於準備程序中自白犯罪，合議庭認為案情明確，適宜以簡易判決處刑，遂改依簡易程序由受命法官獨任審理並判決。

法官審酌，被告呂男時為現役軍人，本應遵守法紀，卻因私慾意圖脫免職役，考量呂男事後尚能坦承犯行，態度尚可，且於離營後數日即被帶回，並未造成更嚴重之危害，依陸海空軍刑法第39條第1項前段的離去職役罪，判處適當之行，並諭知易科罰金。

桃園呂男在陸軍裝甲584旅服役時，因排假問題不爽回營，2024年10月間放假時逾假不歸，3天後遭幹部逮回，桃園地院改簡易判決，依陸海空軍刑法的離去職罪判5月徒刑，得易科罰金，可上訴。圖／軍方提供
桃園呂男在陸軍裝甲584旅服役時，因排假問題不爽回營，2024年10月間放假時逾假不歸，3天後遭幹部逮回，桃園地院改簡易判決，依陸海空軍刑法的離去職罪判5月徒刑，得易科罰金，可上訴。圖／軍方提供

桃園地院 法官 陸海空軍刑法

