快訊

展開報復行動 多枚彈道飛彈「從伊朗朝以色列」發射

行動代號「咆哮雄獅」！美以計畫對伊朗猛攻數日 川普：恐有美軍犧牲

北市男透過OMI染指少女6次 地點遍及公司廁所、圖書館…下場出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

中油汽車修護技術員收賄3千萬遭判19年 法官判3廠商得賠3千萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

台灣中油石門供油中心張姓汽車修護技術員，利用長期負責發包油罐車與氣槽車維修保養、採購零件之便，長期向廠商收取回扣、收賄3059萬元，被判處19年徒刑。中油認為侵害公司權益及商譽受損提告求償廠商，基隆地院日前判決3家廠商及部分負責人共須賠償3159萬餘元。

張男1999年10月至2022年8月在台灣中油所屬石門供油中心擔任汽車修護技術員，負責油罐車、氣槽車及其他相關設備維護保養及管理、辦理小額採購、執行及驗收、油罐車零件購置及核銷等業務。

張男利用長期負責發包油罐車與氣槽車維修保養、採購零件等機會，按月向廠商收取回扣長達21年，累計收賄3059萬餘元，相關飲宴、收賄畫面被蒐證錄下，2023年基隆地院審結，依貪汙治罪條例「不違背職務收受賄賂罪」判處張19年徒刑。4名行賄廠商也被判3到6月不等徒刑，案件上訴中。

台灣中油提告多家廠商及負責人損害求償，認為行賄行為嚴重侵害中油公司權益，經媒體報導後致商譽受損，共求償6174萬餘元。廠商則向法官指稱，中油本身也需要負擔監督責任，且提供給張的款項並無虛報款項、已逾時效等。

法官審理指出，中油與廠商簽訂契約中，依不正利益扣除權條款，應扣除 行賄的金額，原告向廠商要求賠償有理由，但商譽如何受損舉證不足，經計算後及扣除張男與中油調解賠償的金額後，判處3廠商及部分負責人共要賠償中油3159萬餘元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中油張姓汽車修護技術員（右）收賄3千萬遭判19年，法官判3廠商得賠3千萬。記者游明煌／翻攝
中油張姓汽車修護技術員（右）收賄3千萬遭判19年，法官判3廠商得賠3千萬。記者游明煌／翻攝

中油 收賄 基隆

延伸閱讀

北市男透過OMI跟少女性交6次 地點遍及公司廁所、圖書館…遭判5年4月

台中LNG廠海外擴建計畫危及中華白海豚？中油承諾4件事

氣氛緊張…中油二接擴建計畫遭抗議 環團怒斥「州官放火、帶頭滅豚」

「黃金署長」收賄千萬判刑55年北檢火速發監 黃季敏落寞上囚車畫面曝

相關新聞

中油汽車修護技術員收賄3千萬遭判19年 法官判3廠商得賠3千萬

台灣中油石門供油中心張姓汽車修護技術員，利用長期負責發包油罐車與氣槽車維修保養、採購零件之便，長期向廠商收取回扣、收賄3...

北市男透過OMI跟少女性交6次 地點遍及公司廁所、圖書館…遭判5年4月

在台北市大安區某跨國廣告公司任職的27歲方姓男子，前年透過交友軟體「OMI」結識一名未滿14歲的國中少女，兩人竟在短短三...

高雄男遇急煞嚇哭6月嬰 怒踹破機車、揮安全帽遭判拘役

高雄市一名男子騎車載妻兒出門，因前方騎士突然減速急煞準備迴轉，險些釀成追撞，更嚇哭剛滿6個月大的兒子，男子氣不過上前理論...

影／桃機白牌車拒檢衝撞2警受傷 航警局依法送辦

昨天晚間桃園機場有白牌車違規載客並拒檢衝撞員警案件，造成2名員警受傷，涉案駕駛當場遭壓制逮捕，依法移送偵辦。

傘架雨傘如何避免觸法？律師：關鍵在外觀和材質是否類似建議貼標籤

紀姓男子到一間鍋物火鍋店用餐完畢，拿走他他放置在店門口傘架上的雨傘，法官不信他指稱拿錯傘，依竊盜判拘役30日，可易科罰金...

大湖草莓正值盛產 傳出有台中盤商大量收購後失聯未付款…多名農友受害

苗栗縣大湖地區的草莓正值盛產，但近來傳一名葉姓台中盤商月前大量收購草莓，約定2月中旬、下旬付款，但最近對方卻一直連絡不上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。