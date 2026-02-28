快訊

北市男透過OMI跟少女性交6次 地點遍及公司廁所、圖書館…遭判5年4月

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

在台北市大安區某跨國廣告公司任職的27歲方姓男子，前年透過交友軟體「OMI」結識一名未滿14歲的國中少女，兩人竟在短短三個月內，在公司廁所圖書館及校園廁所等處發生6次性行為，男方甚至用手機拍下性影像。儘管方男有意以70萬元賠償，但家屬無調解意願，台北地方法院日前審結，依對未滿14歲女子性交等6罪，判方男有期徒刑5年4月，不得緩刑。可上訴。

判決指出，方男在2024年3月間與少女認識，明知對方年齡尚未滿14歲，仍從同年3月至6月間，先後在大安區某跨國廣告公司、文山區某圖書館廁所、雙方住處、文山區某公園、某國中廁所，共發生6次性行為；其中在公司與方男住處發生關係時，還持手機拍攝性影像。

少女母親因察覺女兒行為怪異，追問下得知女兒和網友發生性行為，氣憤報警提告。檢警在同年8月發動搜索，查扣方男手機，發現他曾試圖滅證。

方男在偵訊時否認犯行，辯稱不知對方未滿16歲，不過到了開庭審理階段，疑改變訴訟策略，直接認罪並遞交悔過書。

法官審理認為，方男與被害人發生關係的地點遍及公共空間、私人住處甚至校園廁所，且歷時數月，顯見並非一時失慮，對少女身心發展侵害重大，方男雖提出70萬元賠償金，但少女母親認為金額落差太大且傷害已造成，無繼續調解意願，透過代理人請求從重量刑。

合議庭審酌，方男無前科，但犯罪行為客觀上不足以引起社會同情，不符合減刑條件，以犯下未滿14歲之女子為性交等6罪，分別判處3年2月到3年8月不等徒刑，合併應執行有期徒刑5年4月。

在台北市大安區某跨國廣告公司任職的27歲方姓男子透過交友軟體，跟少女發生6次性行為，遭判5年4月徒刑。示意圖／ingimage
廁所 性行為 圖書館 未成年 國中生

