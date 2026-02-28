高雄男遇急煞嚇哭6月嬰 怒踹破機車、揮安全帽遭判拘役
高雄市一名男子騎車載妻兒出門，因前方騎士突然減速急煞準備迴轉，險些釀成追撞，更嚇哭剛滿6個月大的兒子，男子氣不過上前理論，對方卻回嗆「等撞到了再說」，男子盛怒之下竟徒手毆打對方，還一腳踹破機車車殼、揮安全帽，遭依傷害罪判處拘役35天。
判決書指出，這名男子2023年10月23日中午騎乘機車載妻兒，卻遇上前方騎士突減速欲向左迴轉，男子險些撞上，後座的嬰兒也因此嚇哭，男子上前抗議「不要這樣騎車」，對方騎士反嗆「沒有撞到，等撞到了再說」，讓原本已騎離現場的男子越想越氣，竟又折返找對方理論。
衝突過程中，男子不僅徒手毆打對方戴著安全帽的頭部，造成頭部損傷，更猛力一腳踹踢其機車左側，導致車身當場破損不堪使用，隨後還高舉安全帽作勢砸人，並狂飆「X你娘機掰」、「X你娘」等粗俗字眼。
橋頭地院法官認為，男子的毆打、踹車及舉安全帽恐嚇行為，在時空上緊密相連，屬一行為觸犯傷害、恐嚇危害安全及毀損他人物品3罪，考量其犯後坦承犯行但未與被害人達成和解，判處拘役35天。
