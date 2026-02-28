快訊

傘架雨傘如何避免觸法？律師：關鍵在外觀和材質是否類似建議貼標籤

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

紀姓男子到一間鍋物火鍋店用餐完畢，拿走他他放置在店門口傘架上的雨傘法官不信他指稱拿錯傘，依竊盜判拘役30日，可易科罰金3萬元。律師表示，被判有罪主要是法官認定兩把雨傘的材質或外觀明顯不同，被推斷為確定或不確定故意犯，這種情況會成立竊盜罪，他建議，民眾可以貼標籤或事先拍照辨識，避免拿錯。

紀姓男子去年到一間鍋物火鍋店用餐完畢離開，他被控拿走他人放置在店門口傘架上深藍色直立式雨傘1把，紀男矢口竊盜，稱他有帶1把透明直立式雨傘，是拿錯傘。法官認為兩把雨傘顏色不同，依竊盜判拘役30日，可易科罰金3萬元。

基隆多雨，很多店門口有放雨傘架，拿錯雨傘的案例不少。去年有一起案例，某日晚上寒流來又下大雨，一名男子報案，放超商門外傘架的雨雨傘疑被偷，因當時下大雨，擔心同行幼童恐因淋雨而感冒，求助警方找回。警方比照刑案調監視器沿路追查，後來找到拿走雨傘的人，發現是因兩人雨傘顏色、款式雷同，因雨難辨才拿錯，烏龍一場，各自拿回雨傘，未送法辦。

律師林富貴表示，竊盜罪最主要處罰故意犯，故意犯包括確定和不確定故意，意即行為人必須明知或者客觀上認為可推定應該知悉的情況之下，趁人不注意取走他人之物，才會成立故意犯。

假設雨傘放在店外的雨傘桶，在材質和樣式都相似，因此行為人誤以為是他的雨傘因而取走的話，就不是明知，客觀上都有可能足以誤認，並非故意或不確定故意取走他人的之物，實務上，只要取走之物很明顯相同或類似，且取走之時有急迫性，一般常人也都無法正常判斷下，只是單純過失犯，會被判無罪。

林富貴表示，但如果你自己的雨傘或取走他人的雨傘，材質或外觀明顯不同，就會被推斷為確定或不確定故意犯，這種情況會成立竊盜罪，被判有罪。

林富貴指出，另有一種特殊情況是使用竊盜罪，當事人因急迫之情形急需使用，但使用完畢後返還，比如有人生病，行為人使用機車或腳踏車送生病人到醫院，用完之後放回原來的位置返還，藉由返還的情形會被判無罪。

林富貴建議，雨傘太多怕拿錯，實務上消費者自己可以貼標籤在自己的雨傘上做為辨識，或者進店前用手機拍照避免觸法。

傘架雨傘如何避免觸法？律師：關鍵在外觀和材質是否相同建議貼標籤。記者游明煌／攝影
