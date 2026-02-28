大湖草莓正值盛產 傳出有台中盤商大量收購後失聯未付款…多名農友受害

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣大湖地區的草莓正值盛產，但近來傳一名葉姓台中盤商月前大量收購草莓，約定2月中旬、下旬付款，但最近對方卻一直連絡不上，貨款也未交付，警方估計已有7名莓農受害，損失統計約50萬元，警方目前已鎖定對象擴大偵辦，並呼籲受害莓農盡速出面報案，涉案盤商觸犯背信、詐欺罪嫌，警方將追究法辦。

大湖警分局近日接獲轄內數名農友報案，指稱一名自稱蔬果大盤商的葉姓男子，以收購草莓為由取得貨品後未支付貨款即失聯，初步統計造成農友損失達數十萬元，疑似涉及詐欺。警方獲報後立即展開調查，並持續清查是否有其他農友受害。經了解，這名男子疑似以相同方式向多名農友收貨後失去聯繫，警方已調閱相關路口監視器畫面並比對資料，鎖定犯嫌調查中。

據了解，這名盤商月前向大湖、獅潭等地的草莓園主以略高於市面批發行情的價格大量收購草莓，且不論品種 、果品品相全面收貨，並在台中地區以低於市場行情的價格拋售草莓，涉案盤商起初收購後曾付款，但2月15日、25日約定交付貨款的日期卻已無法再連絡到對方，大湖警方知悉有農友受害後，主動清查，目前已受理7名農友報案，但仍有部分莓農未出面，受害總金額可能還會攀升。

大湖警分局呼籲，近期正值草莓產季，交易熱絡，農友進行大宗農產品交易時，除依既有交易習慣外，仍應審慎查核交易對象背景及聯絡方式，妥善保存交易紀錄與相關對話內容。如遇對方收貨後失聯、臨時更換聯絡方式或聯繫異常等情形，應提高警覺，盡速向警察機關報案，或撥打165反詐騙專線諮詢，以保障自身辛勞成果。

大湖地區農會表示，大湖草莓目前正值二期果盛產期，遊客到草莓園採果平均行情每台斤約400元，今年春節連假、二二八連假都吸引大批遊客前來採果。

苗栗大湖地區草莓目前正值二期果盛產期。記者胡蓬生／攝影
草莓 詐欺

