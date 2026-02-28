快訊

鄰居是鍛造廠…釀隔壁住戶「每天2級地震2880次」家人焦慮又失眠

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

烏日區1間鍛造公司機台作業發出震動，造成隔壁廖姓一家三口寢食難安提排除侵害之訴，法院到場履勘確實感受到震動、低頻，且根據土木技師公會鑑定，廖一家每天感受「高達2880次有感震度2級」，審理後判處禁止公司晚上7點至早上7點震動侵入廖姓一家，可上訴。

廖姓一家3口控訴，公司2023年5月將鍛造廠房遷至他們隔壁，但內部機台未施作完足的防震工程，運作時震動侵入他們房地，上班時間震動強度達中央氣象署震度分級2級標準，侵擾他們居住舒適度，造成家人焦慮、恐慌，失眠，提排除侵害之訴訟，並求償142萬元。

公司抗辯稱，附近還有其他廠房，難認是他們造成，機台底部建置完善的防震設施，噪音值也在合格範圍內，廖主張1、2級震動，類似卡車經過、歷時很短，是民法第793條但書所稱的輕微入侵。

台中地院赴現場履勘，發現公司2台鍛造機運作時，站在3公尺外約每10秒感受從地板傳達的震動，觸摸牆壁也可感受到，於廖姓一家屋內客廳坐在木椅上感受明顯，地震測試儀顯示當日最大振幅為4gal，可見屋內確實可感受到震動。

另根據高雄市土木技師公會鑑定，公司上班時垂直震動最大值位於2.5gal至8gal，且震動強度已達每日承受「高達2880次有感震度二級」脈衝振波的持續震害，持續性的有感震動已侵擾居住舒適度。

中院再函詢環境部，對方回函覆稱「目前對於工廠的振動尚無訂定管制標準」，實務上環保機關接獲振動相關陳情，仍可藉由落實低頻噪音的稽查，可見我國尚無管制標準，但環境部提示的噪音管制標準，可為判斷振動的標準。

中院比照噪音管制標準，判處禁止公司自晚間7點至隔天上午7點，製造的振動侵入廖姓一家建物內，其餘求償則認為無理由駁回。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

