工人摔傷頸椎…怕被停工不叫救護車、沒通報勞檢 公司下場判賠180萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

承包台中市府「大台中轉運中心興建工程」的營造、建築公司，3年前潘姓工人摔落地下3樓頸椎半脫位，公司卻不叫救護車、沒通報勞檢，僅用貨車載他去醫院；台中地院查，公司不積極補償、不替潘支付開刀費，害潘至今未手術飽受折磨，判2公司應給付他180萬元，可上訴。

潘男控訴，受雇建築公司擔任工地技術工，日薪2100元，因營造公司負責台中市政府停車管理處「大台中轉運中心興建工程」，將其中「擋土支撐」交付給建築公司承攬，自己2023年2月2日被指派到東區八德路工地。

潘指出，營造、建築公司疏於設置樓梯通往地下室，導致他要下地下3樓時走斜坡摔倒，造成頸椎半脫位、多處擦挫傷，勞動力減損達28%，對2公司求償245萬319元。

營造、建築公司抗辯稱，現場設有鋼梯，前經勞檢處監督無要求改善，公司已盡職業安全衛生之責無過失，也否認潘是在工地受傷，其先前就有傷勢也曾車禍，可能因宿疾未必和本件事故相關，且潘隔天2月3日至8月28日仍有打卡出勤，並無不能工作。

台中地院查，檢方偵辦期間，潘證稱受傷當天營造公司「用貨車載他到醫院，把他丟著就走了，沒帶掛號」，潘還說「他們不敢叫救護車，不然會被停工。」另參酌勞檢報告，發現潘受傷後，營造、建築公司知悉有勞工發生職災，卻未通報台中市勞檢處， 第一時間無法介入調查。

中院說，因公司選擇不通報勞檢，繼續施工營利，導致當天現場證據無法保留，也無法核實公司說法是否為真，另事後也無法證明有設置安全上下設備通往地下3樓，也無警告標誌，認定有過失。

中院審酌，潘摔傷頸椎半脫位，2間公司未積極補償、不替他支付開刀費用，導致潘至今仍未手術，長期受病痛折磨，依無法工作損失、勞動力減損、醫療、看護及精神撫慰金等，一共判營造、建築公司應給付潘180萬607元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

建築 勞檢 台中市

相關新聞

鄰居是鍛造廠…釀隔壁住戶「每天2級地震2880次」家人焦慮又失眠

烏日區1間鍛造公司機台作業發出震動，造成隔壁廖姓一家三口寢食難安提排除侵害之訴，法院到場履勘確實感受到震動、低頻，且根據...

獨／前檢察官黃錦秋轉觀護人 低調赴台中報到身段柔軟評價曝光

台灣高等檢察署前檢察官黃錦秋任警政署政風室主任期間，因接受地下匯兌業者郭哲敏飲宴，懲戒法院判她免除檢察官職務，改任台北地...

5000元買到台大法學博士、警大學歷！6軍人買假畢業證書遭起訴

朱姓女子以販賣偽造的學歷牟利，其在蝦皮開設賣場依買家需求「客製化」，並下載多間公、私立大專院校畢業證書，填上買家姓名後製...

吃完火鍋店誤拿一模一樣雨傘？法官這原因認非誤拿是竊盜判拘役30天

紀姓男子去年到一間鍋物火鍋店用餐完畢離開，當時下雨，他被控拿走他他放置在店門口傘架上的深藍色直立式雨傘1把，紀男矢口竊盜...

假牌上路難逃法眼！台東查獲偽造車牌案31件 檢警監一網打盡

台東馬姓男子為規避警方查緝，自網路社群以6500元購買偽造車牌上路，去年11月間行駛台11線時，遭成功警分局查獲，並扣牌...

