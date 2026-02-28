工人摔傷頸椎…怕被停工不叫救護車、沒通報勞檢 公司下場判賠180萬

承包台中市府「大台中轉運中心興建工程」的營造、建築公司，3年前潘姓工人摔落地下3樓頸椎半脫位，公司卻不叫救護車、沒通報勞檢，僅用貨車載他去醫院；台中地院查，公司不積極補償、不替潘支付開刀費，害潘至今未手術飽受折磨，判2公司應給付他180萬元，可上訴。

潘男控訴，受雇建築公司擔任工地技術工，日薪2100元，因營造公司負責台中市政府停車管理處「大台中轉運中心興建工程」，將其中「擋土支撐」交付給建築公司承攬，自己2023年2月2日被指派到東區八德路工地。

潘指出，營造、建築公司疏於設置樓梯通往地下室，導致他要下地下3樓時走斜坡摔倒，造成頸椎半脫位、多處擦挫傷，勞動力減損達28%，對2公司求償245萬319元。

營造、建築公司抗辯稱，現場設有鋼梯，前經勞檢處監督無要求改善，公司已盡職業安全衛生之責無過失，也否認潘是在工地受傷，其先前就有傷勢也曾車禍，可能因宿疾未必和本件事故相關，且潘隔天2月3日至8月28日仍有打卡出勤，並無不能工作。

台中地院查，檢方偵辦期間，潘證稱受傷當天營造公司「用貨車載他到醫院，把他丟著就走了，沒帶掛號」，潘還說「他們不敢叫救護車，不然會被停工。」另參酌勞檢報告，發現潘受傷後，營造、建築公司知悉有勞工發生職災，卻未通報台中市勞檢處， 第一時間無法介入調查。

中院說，因公司選擇不通報勞檢，繼續施工營利，導致當天現場證據無法保留，也無法核實公司說法是否為真，另事後也無法證明有設置安全上下設備通往地下3樓，也無警告標誌，認定有過失。